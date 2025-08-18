Co dalej z planami Banku Pekao i PZU?

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska z SGH oceniła, że nie widzi żadnych ryzyk i zagrożeń dla sektora finansowego w związku z potencjalną transakcją między PZU i Pekao. Jest ona na wstępnym etapie i na pierwszy rzut oka plany tych spółek wynikają z przesłanek regulacyjnych - dodała.

Na początku czerwca PZU i Bank Pekao podpisały porozumienie o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej. Na czele nowej grupy ma stać bank, a nie – jak dotychczas – ubezpieczyciel. Jak podawano, efektem reorganizacji może być uwolnienie nadwyżki kapitałowej na poziomie 20 mld zł.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierownik Katedry Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, podkreśliła w rozmowie z PAP, że uwolnienie szacunkowo ok. 20 mld zł kapitałów wynika ze zmian przepisów w zakresie adekwatności kapitałowej, czyli arbitrażu regulacyjnego. – Podmioty gospodarcze identyfikują możliwości arbitrażu regulacyjnego i starają się z nich skorzystać, np. przez zmianę siedzib lub alokowanie pewnych aktywności za granicą – wyjaśniła.

Nie ma zagrożeń dla sektora finansowego

Jak dodała, na pierwszy rzut oka plany PZU i Pekao wynikają z przesłanek regulacyjnych i trudno – nie znając szczegółów transakcji – oceniać inne potencjalne korzyści. Iwanicz-Drozdowska zwróciła uwagę, że transakcja jest na wstępnym etapie. – Nie identyfikuję w związku z tą transakcją – na takim poziomie ogólności, jaki znamy – zagrożeń dla sektora finansowego. Postrzegam tę potencjalną transakcję jako odwrócenie ról i skorzystanie z możliwości arbitrażu regulacyjnego – wskazała profesor.

Iwanicz-Drozdowska powiedziała też, że nie kojarzy takiego odwrócenia ról w przeszłości w Europie. Zwróciła jednak uwagę, że w konglomeratach finansowych działających w Unii Europejskiej przeważają banki. – W Polsce mamy obecnie mniej popularny model, w którym to ubezpieczyciel stoi na czele konglomeratu, a wynika to z faktu, że to PZU odkupiło część akcji Pekao SA od Unicredit (w 2017 r.), który podjął decyzję o wyjściu z polskiego rynku, i zostało jego większościowym właścicielem (20-proc. pakiet akcji). Ze względów regulacyjnych cała struktura została rozpoznana jako konglomerat finansowy – tłumaczyła.

Zauważyła także, że banki muszą przestrzegać limitów koncentracji zaangażowań, czyli maksymalnej kwoty, jaką mogą zaangażować w danego klienta, grupę klientów lub branżę, a ubezpieczyciele – zapewnić odpowiednią strukturę portfela inwestycji.

Mechanizm transakcji wymaga podziału PZU

Aby transakcja PZU i Banku Pekao mogła dojść do skutku, konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU miałaby zostać połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

Docelowo na GPW notowany miałby być Bank Pekao, a akcjonariusze PZU mieliby otrzymać akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje banku. Prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski przekazywał na początku sierpnia, że warunki wymiany akcji mogą być znane pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Jego zdaniem cała transakcja zakończy się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego roku. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie miałby wynieść ok. 27 proc.

Na początku sierpnia dotychczasowy prezes PZU Andrzej Klesyk został odwołany z funkcji, a jego obowiązki czasowo przejął Tomasz Tarkowski. Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentowało dymisję Klesyka potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju. Zapewniło również, że „nie wpływa na projekty realizowane przez spółkę”.

Biznes Grupy PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w I półroczu tego roku osiągnął 3,29 mld zł.

Jacek Stankiewicz (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy się cieszą: Polacy kupują ich auta na pniu

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

Uwaga na nielegalne ogrodzenia!

»»Co nowego w biznesie rolnym? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!