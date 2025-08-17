„Sieci”: Ujawniamy! Nowe wątki afery KPO

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” – Wielkie złodziejstwo KPO! - Patologia, bezczelność, skok na kasę. Nic dziwnego, że w komentarzach do tej afery pada wiele grubych słów. I przypomina się 2014 r. Czy skandal z marnotrawieniem pieniędzy z KPO będzie miał podobny wpływ na scenę polityczną jak rozmowy u Sowy i Przyjaciół? Czy doprowadzi do upadku rządu? - analizuje na łamach nowego wydania tygodnika Marek Pyza.

Jachty, czyli ośmiorniczki 2.0

Marek Pyza w artkule „Jachty, czyli ośmiorniczki 2.0” ujawnia nowe wątki w aferze KPO.

Kasa w wielu przypadkach trafiła do ludzi, którzy albo wcale jej nie potrzebowali (bo są wystarczająco zamożni, a ich firmy świetnie sobie radzą), albo są powiązani (rodzinnie czy towarzysko) z układem rządzącym.

Pyza zauważa, że tak naprawdę o wsparciu przekazywanym w ramach KPO dotychczas – my, jako społeczeństwo – wiedzieliśmy bardzo niewiele. - Ów przeciętny człowiek zaczyna się temu wszystkiemu przysłuchiwać i dowiaduje się, że całe to KPO na HoReCa to żadne dotacje, lecz pożyczki, które i on będzie musiał spłacać przez najbliższe 30 lat. A przecież – przypomina sobie – te pieniądze miały iść na szpitale, energetykę czy inne branże krytyczne z punktu widzenia funkcjonowania państw – pisze Marek Pyza.

Czego jeszcze, z czasem, dowiadujemy się? - Ów przeciętny człowiek dowiaduje się, kto skorzystał z tej pomocy. I widzi Włodzimierza Czarzastego, którego żona wzięła 400 tys. zł na swój hotel (ten sam, w którym Czarzasty organizował partyjną imprezę SLD). Widzi łódzką wojewodę Dorotę Ryl, której córka wzięła 538 tys. zł na domki letniskowe na Pomorzu Zachodnim. Widzi senatora KO Beniamina Godylę, którego żona wzięła 540 tys. zł na trzy jacuzzi, saunę i dwie altany w swoim hotelu pałacu. Widzi Ryszarda Wójcika, kiedyś znanego sędziego piłkarskiego, a dziś prowadzącego biuro podróży Sindbad, którego syn wziął 428 tys. zł na rozszerzenie działalności o usługi cateringowe. Tu na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przed wyborami w 2023 r. rodzina Wójcików wpłaciła 60 tys. zł na kampanię Koalicji Obywatelskiej – ile w całej Polsce jest podobnych przypadków dotowania firm, które sponsorowały powrót Donalda Tuska do władzy, dopiero się dowiemy. Ów przeciętny człowiek widzi wreszcie Artura Łąckiego, którego przypadek jest tak symboliczny, że zasługuje na oddzielne potraktowanie – zauważa Marek Pyza i stawia pytanie: czy ten skandal zatopi rząd Tuska?

Pierwsza dama - Naturalnie i z klasą

W nowym numerze tygodnika „Sieci” Dorota Łosiewicz pisze o pierwszej damie, Marcie Nawrockiej. „Naturalnie i z klasą” czyli styl pierwszej damy.

– W dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego wszystkie oczy skierowane były nie tylko na głównego bohatera tych zdarzeń, lecz także na jego małżonkę Martę Nawrocką. Jaka będzie nowa pierwsza dama? Czy poradzi sobie z medialną nagonką, której tak boleśnie doświadczała jej poprzedniczka Agata Kornhauser-Duda? – zastanawia się dziennikarka.

Jaką więc pierwszą damą będzie Marta Nawrocka? - „Nie chciałabym być definiowana przez pryzmat ani obecnej, ani byłych pierwszych dam. Każda była wyjątkowa, każda ma własną wrażliwość. Każda indywidualnie kształtuje swoją drogę życiową, osobistą czy zawodową” – mówiła prezydentowa w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Zapowiedziała też, że będzie konsekwentnie budowała swój wizerunek – przypomina Dorota Łosiewicz.

Nowe rozdanie Hołowni

Stanisław Janecki w artykule „Nowe rozdanie Hołowni” zastanawia się nad przyszłością Szymona Hołowni i jego ugrupowania. - Jeśli marszałek Sejmu wytrzyma presję i przejdzie do ofensywy, przed wyborami w 2027 r. powstanie alternatywna koalicja rządząca – ocenia publicysta.

- Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma już świadomość, że przygoda jego samego i Polski 2050 w koalicji rządzącej dobiega końca. Musi więc uciec do przodu. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz obawia się, że Polskie Stronnictwo Ludowe znajdzie się pod progiem wyborczym albo zostanie pożarte przez Tuska, jeśli będzie trwało w obecnych układach. Wbrew zaprzeczeniom od kilku miesięcy toczą się rozmowy o zmianie układu rządzącego, czyli odsunięciu Koalicji Obywatelskiej (KO) i Donalda Tuska od władzy oraz stworzeniu większości przez Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i Polskę 2050 (przy ewentualnej neutralności PSL lub jego warunkowym wsparciu w konkretnych sprawach). Tyle tylko, że mniejsze partie boją się takiego rozwiązania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Ale maszyna zmian ruszyła – ocenia Stanisław Janecki.

Inne ciekawe tematy i felietony

Warte lektury są także artykuły: Piotra Gursztyna „Patodeweloper w poznańskim ratuszu”, Marka Budzisza „Nawrocki w Białym Domu”, wywiad Gorana Andrijanicia z dr. Miklósem Szánthó, szefem węgierskiego konserwatywnego think tanku Centrum Praw Podstawowych, Konrada Kołodziejskiego „Kłopotliwi goście”, Jana Rokity „Pierwszy tydzień prezydenta”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Stanisława Janeckiego, Bronisława Wildsteina, Arkadiusza Mularczyka, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Samuela Pereiry, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

