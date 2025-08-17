Śmierć leciała 9 sekund

Ukraiński snajper ustanowił nowy rekord odległości celnego strzału z karabinu wyborowego. Żołnierz trafił w rosyjskich żołnierzy znajdujących się aż cztery kilometry od jego pozycji. Co ważne, podczas zarejestrowanej operacji korzystał z ogromnego ukraińskiego karabinu Aligator kal. 14,5 mm, przy wsparciu drona i sztucznej inteligencji – pisze portal komputerswiat.pl.

Historyczne trafienie miało zostać oddane 14 sierpnia 2025 r., a załączony niżej materiał wideo udostępniono po kilkudziesięciu godzinach od operacji. Nim pocisk trafił w cel, przebił jeszcze szybę okna budynku, w którym kryli się Rosjanie. (…) Przy ostrzale wykorzystano dane zbierane przez drona bojowego, które zostały przetworzone przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu udało się najpewniej wybrać odpowiednie nastawy przyrządów celowniczych broni – pisze portal komputerswiat.pl

Zanim nabój raził wroga, pokonał odległość 4000 m – co zajęło aż dziewięć sekund

Snipex Alligator czyli snajperski potwór

Strzał z tak dużej odległości był możliwy za sprawą potężnej broni, czyli wysokokalibrowego karabinu snajperskiego Aligator kal. 14,5 produkcji ukraińskiej. To broń, która jest stosowana przez obrońców Kijowa co najmniej od 2021 r.

Snipex Alligator to samopowtarzalny karabin wyborowy dużego kalibru, zaprojektowany do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów, sprzętu wojskowego oraz celów na dalekim dystansie. Podstawową amunicją jest nabój 14,5 × 114 mm, stosowany w ciężkich karabinach przeciwpancernych i karabinach maszynowych. Długość całkowita broni wynosi około 1800 mm, natomiast długość lufy sięga 1200 mm. Masa własna Snipex Alligator to ok. 25 kg – opisuje komputerswiat.pl.

Efektywny zasięg ognia wynosi do 3000 metrów, jednak przy sprzyjających warunkach i z wykorzystaniem wsparcia elektronicznego (dron, sztuczna inteligencja, kalkulatory balistyczne) możliwe jest precyzyjne rażenie celów nawet na dystansie 4000 metrów

»» Więcej o snajperskim rekordzie czytaj na portalu [komputerswiat.pl] w publikacji Ukraiński snajper pobił rekord świata. Trafił z niewiarygodnej odległości

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uwaga na nielegalne ogrodzenia!

Gwałtownie spada liczba chętnych na fotowoltaikę

Budżet dramatycznie się „rozjeżdża”!

»»Czy Daniel Nawrocki boksuje? - kolejny odcinek „Nawrocki w Polsce”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!