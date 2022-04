Kradzież 600 mln dolarów w kryptowalutach! Użyto... gry

Grupa hakerów powiązanych z Koreą Północną jest odpowiedzialna za włamanie pod koniec marca do gry wideo Axie Infinity i kradzież kryptowalut o łącznej wartości około 620 mln dolarów. Poinformowały o tym w czwartek władze USA

Dzięki dochodzeniu byliśmy w stanie potwierdzić, że podmioty internetowe powiązane z Koreą Północną (KRLD) Lazarus Group i APT38, były odpowiedzialne za kradzież 620 milionów dolarów zgłoszoną 29 marca – stwierdziło FBI.

Według dziennika „Washington Post” hakerzy, znani jako Lazarus Group, byli również odpowiedzialni za włamanie do Sony Pictures w 2014 roku. Korea Północna zaprzecza oskarżeniom.

FBI zapewnia, że we współpracy z Departamentem Skarbu i innymi partnerami, będzie wciąż ujawniać i zwalczać wykorzystywanie przez KRLD nielegalnych działań - w tym cyberprzestępczości i kradzieży kryptowalut - w celu generowania dochodów dla reżimu.

Czym jest Axie Infinity?

W Axie Infinity, grze, która wygląda podobnie do Pokemonów, można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze. W rzeczywistości niektórzy malezyjscy gracze regularnie zarabiają na niej od RM1000 (Ringgit – jednostka monetarna Malezji) do RM2000 miesięcznie. Jest jednak pewien haczyk: aby zacząć grać, musisz sam zapłacić RM4 000 w kryptowalucie lub nawet więcej w formie inwestycji.

Gra stworzona przez wietnamską firmę Sky Mavis toczy się wokół podobnych do Pokemonów stworków zwanych Axies, z którymi można walczyć, hodować je i handlować. Istnieje 6 różnych typów Axies i 3 tajne typy, które są silniejsze lub słabsze od siebie w zależności od rozgrywki. Jednak tym, co wyróżnia tę grę, jest ekonomia, która opiera się na kryptowalucie Ethereum. Aby zagrać w grę, musisz najpierw kupić trzy Aksjony, które są właściwie tokenami NFT (Non-fungible tokens), aby utworzyć skład, a możesz je kupić tylko za Ethereum. Gdy to zrobisz, możesz zacząć grać w grę.

PAP, cilisos.my/KG