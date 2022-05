PKO BP współfinansuje rozwój producenta rowerów KROSS

Analitycy PKO BP zaznaczyli, że produkcja wyrobów z drewna, branża papiernicza i meblarstwo odpowiadały za 9,5 proc. produkcji sprzedanej przemysłu w 2020, a polscy przetwórcy mają do dyspozycji ok. 35 mln m3 drewna użytkowego z ok. 40 mln m3 drewna, które trafia na polski rynek.