Chorwacja żegna się ze swoją walutą. Wzrośnie inflacja?

Islandia jest zależna gospodarczo od rybołówstwa; ryby stanowią prawie trzy czwarte jej eksportu. Po przystąpieniu do Unii musiałaby nie tylko dzielić się swoimi łowiskami, lecz także dostosowywać się do unijnych decyzji co do wielkości połowów. Przeciwnicy integracji obawiają się także zdominowania i uzależnienia Islandii od UE