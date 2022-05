Prof. Nowak: Warto edukować społeczeństwo

Czy społeczeństwo powinno być edukowane w materii tego czym jest segment finansów? A jeśli tak - to kiedy prowadzić taką edukację i czy warto opierać ją na własnych doświadczeniach, sukcesach ale i błędach? O tym mówił redaktorowi naczelnemu „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl Maciejowi Wośko Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak, będący gościem XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie.

Inflacja pokazała wielu kredytobiorcom jak cenna jest wiedza o rynkach finansowych i ryzyku. Czy warto uczyć się finansów. A jeśli tak - to jak?

Na tak postawione pytania prof. Nowak odpowiada jednoznacznie:

Warto uczyć się na błędach, lecz nie można powiedzieć, że w gospodarce polskiej popełniono jakieś wyraźne błędy. Wiem, że dyskutuje się na temat tego czy RPP powinna podejmować decyzje wcześniej, związane ze podwyższeniem stóp procentowych, czy ilość pieniądza w obiegu powinna być mniejsza - to ważna tematyka i powinna być podejmowana w dyskusji, ale zawsze łatwiej jest dyskutować ex post. Czy można było przewidzieć różne rzeczy? Trudno odpowiedzieć na ten temat. Krytycy twierdzą, że można było przewidzieć, z drugiej nie ma wątpliwości, iż potrzebna była polityka nastawiona na wzrost tempa gospodarczego a to wiąże się ze wzrostem ilości pieniądza w obiegu. Warto na ten temat dyskutować, także z punktu widzenia unikania błędów w przyszłości ale i tego jak powinien rozwijać się rynek finansowy i giełda.