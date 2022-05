Artur Soboń, wiceminister finansów: przyglądamy się „podatkowi Belki”

O zachęcaniu Polaków do inwestowania i perspektywie zniesienia podatku od zysków kapitałowych, popularnie zwanym „podatkiem Belki” z wiceministrem finansów Arturem Soboniem podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej rozmawiał Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej i portalu wGospodarce.pl.

Przyglądamy się oczywiście jak działa ten podatek. W ubiegłym roku przyniósł on do budżetu państwa 1, 4 mld zł. W tym roku ta kwota pewnie będzie wyższa. Mam jednak poważne wątpliwości, czy jego brak jest jakąkolwiek zachętą do inwestowania. To rozwiązanie ma oczywiście swoje wady i zalety, zwolenników i przeciwników, ale musimy prowadzić ostrożną politykę fiskalną i przy rosnącym deficycie budżetowym to też jest wyzwaniem w zarządzaniu wydatkami publicznymi - powiedział Artur Soboń.

Wzmocnienie stopy inwestycji jest dzisiaj częścią polityki fiskalnej państwa. Trzeba zwiększyć chęć Polaków do inwestowania na rynku kapitałowym. Udało się np. w tym roku zwiększyć sprzedaż obligacji detalicznych na ponad 14 mld zł. Jest dobry moment aby zachęcać do inwestowania na tym rynku. Państwo bezpieczniejsze to jest państwo, które się zapożyczyło u własnych obywateli, a nie za granicą. Dzisiaj rynek kapitałowy daje możliwości sensownych i bezpiecznych zysków w takim okresie turbulencji gospodarczych. Rzeczywiście nasi obywatele nadmiarowo trzymają swoje oszczędności w bankach lub po prostu w gotówce. Warto zachęcać ich aby zapoznawali się z nowymi możliwościami inwestowania swoich oszczędności. Polacy szukają bezpiecznych rozwiązań kapitałowych opartych o nowoczesne technologie. To jest ten kierunek, który będzie się rozwijał i stawał coraz bardziej atrakcyjny dla klientów indywidualnych– stwierdził Artur Soboń.

