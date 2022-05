Truss: Nie dla stanowiska Macrona i ochrony wizerunku Rosji

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss jest przeciwna poszukiwaniu drogi wyjścia dla Rosji - tak we włoskim dzienniku „Corriere della Sera” odniosła się do stanowiska prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który nie chce „upokarzać Rosji” za wojnę na Ukrainie

Nie zgadzam się z tą linią drogi wyjścia. Putin musi przegrać na Ukrainie, a my musimy zobaczyć jej przywróconą suwerenność i integralność terytorialną; w tej kwestii mówimy bardzo jasno - podkreśliła szefowa brytyjskiej dyplomacji w wywiadzie udzielonym włoskiej gazecie przed piątkowymi obradami szefów MSZ krajów Rady Europy w Turynie. Ich tematem jest wojna na Ukrainie.

Szefowa brytyjskiego MSZ zaznaczyła, że Brytyjczycy pracują w ścisłym kontakcie z UE, zwłaszcza z Włochami, aby doprowadzić do tego, by Putin przegrał na Ukrainie i by pomóc Ukraińcom.

Widzieliśmy wysoki poziom jedności w G7, którego efektem jest osłabienie rosyjskiej gospodarki i pomoc (dla Ukrainy - PAP), by zakończyła się wojna. Wszyscy chcemy pokojowego zakończenia, ale musi ono wspierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - podkreśliła minister. Chcemy zobaczyć, jak Rosja opuszcza wszystkie tereny, na które najechała - zaznaczyła. Putin i Rosja muszą odpowiedzieć za zbrodnie wojenne - oświadczyła Truss.

PAP/mt