Ekspert alarmuje: Uważajmy na hasła w internecie!

Wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy miesiące. Inwazja Rosji odbywa się na poziomie militarnym, ale również w cyberprzestrzeni, a to wiąże się z pewnymi zagrożeniami również w naszym kraju. Nasilają się cyberataki, rozprzestrzenia się złośliwe oprogramowanie - podkreśla w Radiu Gdańsk Sebastian Szczepański, ekspert do spraw bezpieczeństwa w IT, prezesem firmy Currenda.

Według niego, jeżeli chodzi o zwykłego użytkownika, to w tej chwili sfera bezpieczeństwa jest szczególnie ważna.

-Nawet nie tyle wojna w Ukrainie, co COVID wpłynął na bardzo dużą popularyzację wszelkiego rodzaju systemów e-commerce, czyli np. sklepów internetowych. To powoduje, że zaczęliśmy zakładać różnego rodzaju konta w różnych systemach, a to z kolei powoduje, że ciężko jest nam zapanować nad polityką haseł - dodaje Sebastian Szczepański.

radiogdansk.pl/kp