Buda: Polskie tarcze wsparły biznes w trudnym czasie wyzwań

Wprowadziliśmy wiele ważnych rozwiązań, w tym m.in. Konstytucję Biznesu czy też nowe prawo zamówień publicznych. Rzeczywistość potrafi jednak weryfikować dalekosiężne plany. Ostatnie 2,5 roku stały się czasem dwóch niespodziewanych kryzysów, które wstrząsnęły stabilnością świata. Pierwszy z nich, czyli pandemia COVID-19, wpłynął na praktycznie wszystkie dziedziny życia – od zdrowia, kontaktów międzyludzkich aż po gospodarkę. Drugi z nich, czyli tocząca się obecnie wojna na Ukrainie, stanowi wyzwanie dla naszych koncepcji militarnych i sfery bezpieczeństwa.

Okres pandemii, jakkolwiek niezwykle trudny, pokazał, jak istotne dla świata biznesu są wsparcie ze strony państwa oraz lokalny patriotyzm konsumentów. To właśnie one, tworzące razem swoistą „narodową solidarność ekonomiczną”, pozwoliły naszej gospodarce przejść ten czas relatywnie bezpiecznie.

Polski rząd już na samym początku pandemii wdrożył tzw. tarczę antykryzysową, koordynowaną przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju. Istotnym uzupełnieniem pomocy były także subwencje dla przedsiębiorców z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, uelastycznienie czasu pracy i wprowadzenie możliwości pracy zdalnej niewątpliwie przyczyniły się do zachowania ciągłości działalności i utrzymania miejsc pracy. W ten sposób daliśmy pracodawcom narzędzia do ochrony pracowników i uniknęliśmy radykalnego wzrostu bezrobocia w Polsce, a konsumenci w dalszym ciągu mogą korzystać ze świadczonych przez firmy usług. Dzięki pomocy rządu do przedsiębiorców trafiło ponad 243 mld zł.

Nasz kraj najszybciej z dużych państw członkowskich odbudował poziom PKB. Mamy bardzo dobre dane z gospodarki napływające od początku roku – według wstępnych szacunków GUS polski PKB wyniósł 8.5 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku.

Bardzo dobra sytuacja jest także na rynku pracy. Stopa bezrobocia osiąga historyczne minima – w marcu wyniosła 3 proc. na tle średniej unijnej na poziomie 6,2 proc. Dobra jest również kondycja przemysłu. Jego zróżnicowana struktura sprawiła, że jest odporniejszy na zewnętrzne zakłócenia. Polska plasuje się w czołówce państw unijnych z najszybciej rosnącą produkcją – najnowsze dane Eurostatu wskazują na wzrost o 17,8 proc. na tle średniego wzrostu w UE o 3 proc.

Polska żywność jest ceniona za granicą już nie tylko ze względu na swoją konkurencyjną cenę, ale przede wszystkim ze względu na wysoką jakość. Dyrektor generalny FAO podczas rozpoczęcia 33. sesji regionalnej odbywającej się w Łodzi podkreślił, że Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa. Potwierdzają to też dane dotyczące polskich obrotów handlowych, wskazujące, że polska żywność odniosła w ostatnich latach niewątpliwy sukces, stając się jedną z polskich specjalności eksportowych.

Oczywiście bolączką wielu gospodarek, w tym także polskiej, są rosnące wciąż ceny, co wynika przede wszystkim z szybko rosnących cen paliw i nośników energii.

Zdając sobie z tego sprawę, nasz rząd już na początku tego roku podjął działania w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować negatywne skutki wzrostu cen. Obecnie przewiduje się przedłużenie obowiązywania tych rozwiązań, a dodatkowo rząd pracuje nad kolejnymi instrumentami, które będę niwelowały wpływ dynamicznie rosnących cen na polską gospodarkę. Pierwsze z nich to m.in. dopłaty dla rolników w związku z drożejącymi nawozami.

Polska gospodarka już niejednokrotnie pokazała swoją odporność na zaburzenia zewnętrzne i udowodniła swoje silne fundamenty. Należy ufać, że także w obliczu wojny na Ukrainie ów polski duch umożliwi naszemu krajowi przetrwać ten cięższy okres relatywnie bez komplikacji.

Do tego potrzebujemy jeszcze więcej solidarności ekonomicznej – każda złotówka wydana na produkty wytworzone przez polskich pracowników w polskich firmach buduje nie tylko nasz narodowy dobrobyt, lecz również nasze bezpieczeństwo ekonomiczne. Siła nas wszystkich jako konsumentów jest w tej sprawie nie do przecenienia. To my codziennie dokonujemy wyborów – kupując żywność, sprzęt i urządzenia rodzimych marek. Wspierając polskich producentów, budujemy siłę naszych małych i średnich przedsiębiorstw, które są najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki i stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw. Dzięki temu mogą rozwijać się, zatrudniać i podnosić płace.

