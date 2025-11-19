Karol Nawrocki ratuje NFZ. Kancelaria: „Robi co może”
„Tak źle w ochronie zdrowia nie było nigdy. Prezydent robi co może – stwierdził Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego. Szpitale otrzymają wsparcie na przygotowanie infrastruktury niezbędnej w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas działań wojennych.
Jeszcze nigdy w NFZ nie było tak źle jak za czasów Donalda Tuska. Z inicjatywą przychodzi prezydent Karol Nawrocki.
Dwa subfundusze
Prezydent przygotował projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zakładający utworzenie dwóch nowych subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci.
Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, zakładający przekazanie do NFZ ponad 3,5 mld zł, jest już u marszałka Sejmu - poinformował Zbigniew Bogucki.
Zwiększenie limitu dla NFZ
Kolejne rozwiązanie zwiększa limit kwoty możliwej do przekazania NFZ w 2025 r. z Funduszu Medycznego. W uzasadnieniu podkreślono, że jest to działanie interwencyjne w sytuacji „faktycznej utraty płynności” przez NFZ.
Inicjatywa pana prezydenta ma na celu dostosowanie narzędzi Funduszu Medycznego do aktualnych wyzwań, aby skutecznie wspierać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz stabilność całego systemu - podkreślono w uzasadnieniu.
W uzasadnieniu zaznaczono także, że subfundusz bezpieczeństwa finansowałby inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, w tym działań wojennych.
Już od 15 grudnia 2025 r.
Nowelizacja miałaby wejść w życie 15 grudnia 2025 r.
Prezydencki projekt wpłynął do Sejmu we wtorek.
