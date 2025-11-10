Zbudował wielki Orlen, więc Tusk musi go zniszczyć

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie były prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek, po wcześniejszym uchyleniu mu immunitetu europosła, usłyszy zarzuty, a jednocześnie od kilku dni jego była firma, chwali się tym, że wartość jednej akcji na GPW w Warszawie przekroczyła 100 zł, a wartość całego koncernu ponad 100 mld zł. Mimo tego, że nowy zarząd Orlenu przypisuje sobie wszystkie sukcesy związane ze wzrostem wartości akcji Orlenu, to nawet dla laika jest jasne, że postawą tego sukcesu jest ponad 6-letnie kierowanie tą firmą przez prezesa Obajtka – pisze poseł dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Długa lista sukcesów

To jego niesłychana wręcz skuteczność, doprowadziła do połączenia Orlenu z Energą, Lotosem i PGNiG i strategicznego sojuszu ze światowym potentatem paliwowym Saudi Aramco, co pozwoliło w krótkim czasie odwrócić się od dostaw rosyjskiej ropy i gazu, a przecież dostawy z tego kierunku jeszcze do 2022 roku, wynosiły ponad 90 proc. naszego zapotrzebowania - wylicza Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

To za jego kadencji firma zwiększyła aż o 1/3 liczbę stacji benzynowych w kraju i za granicą, to także wtedy zdecydowano o budowie floty gazowców, które już dostarczają gaz do Polski i innych krajów, to wreszcie za jego kadencji przygotowano budowę farmy wiatrowej na Bałtyku i rozpoczęto tę inwestycję - kontynuuje autor komentarza.

Uczynił z Orlenu potentata

Na szczególną uwagę zasługują wyniki finansowe firmy za cały okres kierowania firmą przez prezesa Obajtka, ale przede wszystkim za ostatni rok, kiedy pojawiły się już pozytywne skutki finansowe jego wcześniejszych decyzji. Przypomnijmy więc, że Orlen pod kierownictwem prezesa Daniela Obajtka w roku 2023, osiągnął obroty w wysokości blisko 373 mld zł, a więc po ówczesnym kursie blisko 100 mld USD, a zysk netto wyniósł prawie 21 mld zł. Oznaczało to, że prezesowi Obajtkowi, dzięki fuzjom i przejęciom, a także widocznym już efektom synergii, udało się stworzyć firmę, która jest już potentatem w Europie i pod względem poziomu obrotów, znalazła się w roku 2023 w pierwszej 40. największych europejskich firm - przypomina poseł PiS .

Niestety ten ogromny sukces, tylko dlatego, że został osiągnięty w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i przy ogromnym jego wsparciu dla zarządu firmy pod kierownictwem prezesa Obajtka, był cały czas dyskredytowany, co więcej ludzie Tuska, bardzo często mówili i ciągle mówią o konieczności „rozczłonkowania Orlenu”, ba nawet o wycofaniu się z fuzji z Lotosem.

Strategia polityczna Tuska: „Po trupach do celu”

Furiacki atak władzy

Stworzenie tego największego w Polsce multienergetycznego koncernu i wszelkich podstaw do jego dalszego rozwoju jest dla obecnej władzy wręcz nie do zniesienia i dlatego przy pomocy fałszywych oskarżeń, dąży ona za wszelką cenę do zdyskredytowania prezesa Obajtka - ocenia Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl .

Żądza zemsty premiera Donalda Tuska jest tak ogromna, że każdy człowiek związany z poprzednią władzą, a szczególnie ten, który swoimi dokonaniami zasłużył na podziw i uznanie, musi być przez nową władzę wręcz zniszczony.

»» Cały komentarz o podchodach do ścigania byłego prezesa Orlenu czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Ścigają Obajtka za to, że stworzył koncern, którego wartość właśnie przekroczyła 100 mld zł

