Od 1 stycznia 2026 r. ZUS wypłaci 3000 zł więcej

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie o 3 000 zł. Po śmierci bliskiej osoby ZUS wypłaci 7 000 zł, a nie 4 000 zł - tak jak było przez 15 lat - osobie, która poniosła koszty pogrzebu.

Nowe prawo podpisał prezydent Andrzej Duda w czerwcu 2025 roku.

Dla kogo pieniądze?

ZUS może wypłacić pieniądze rodzinie zmarłego, znajomemu, pracodawcy, gminie, powiatowi, domowi pomocy społecznej, a także podmiotom prawnym. Świadczenie przysługuje podmiotowi, który poniósł koszty pochówku.

Warunki do spełnienia

Aby ZUS wypłacił świadczenie należy spełnić jeden z trzech poniższych warunków:

- osoba opłacająca pogrzeb jest objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS.

- zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym.

- zmarły pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

- wniosek o wypłatę zasiłku ( Z – 12)

- odpis aktu zgonu

- udokumentowane kwoty poniesione w związku z pogrzebem (rachunki)

- zaświadczenie, że osoba lub podmiot jest płatnikiem składek

Należy pamiętać, że kwota 7000 zł jest górną granicą przyznawanego zasiłku. ZUS wypłaca tylko tyle, aby pokryć udokumentowane koszty pochówku.

