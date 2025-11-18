Glapiński o trzech celach dla NBP, których nie odpuści
W Warszawie 13 listopada 2025 r. odbyła się konferencja „Polski złoty i niezależność NBP jako fundamenty rozwoju gospodarczego”. Prezes NBP prof. Adam Glapiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na rekordowy wzrost PKB i niskie bezrobocie oraz podkreślił znaczenie niezależnej polityki pieniężnej dla suwerenności Polski.
Polska gospodarka odniosła spektakularny sukces. Zawdzięczamy go sami sobie, pracy Polaków, ich przedsiębiorczości – rozpoczął swoje wystąpienie prezes NBP prof. Adam Glapiński. - Jednak w świecie targanym goepolitycznymi niepokojami, agresywną postawą Rosji, sukces gospodarczy nie jest zagwarantowany – podkreślał prezes NBP. Dlatego wszyscy, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro Polski powinni dbać o rozwój silnego państwa i silnej gospodarki.
Glapiński: polski bank centralny stanął na wysokości zadania
Dziś gdy makroekonomiczne skutki globalnych wstrząsów z poprzednich lat zasadniczo wygasły, widać jednoznacznie, że polski bank centralny stanął na wysokości zadania. Stabilność cen została przywrócona, a inflacja kształtuje się poniżej 3 proc. i jest zgodna z celem inflacyjnym NBP. Jednocześnie koszty dezinflacji zostały ograniczone, a spadek inflacji pozwala RPP na dalsze obniżanie sto procentowych. – podkreślał prezes NBP.
Wyniki polskiej gospodarki pokazują całkowity brak zasadności ataków na NBP, w dużej części motywowanych politycznie – ocenił prof. Glapiński.
Warunki kluczowe: niezależność NBP, utrzymanie złotego i gotowość na globalne zmiany
Zapewniam wszystkich, że bank centralny będzie tak jak dotychczas prowadził politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić długookresowa stabilność polskiej gospodarki została zachowana, a wzrost gospodarczy był zrównoważony – zadeklarował prezes NBP.
Aby ten cel osiągnąć, wskazywał prof. Adam Glapiński potrzebne są trzy elementy:
-zachowanie niezależności banku centralnego,
-utrzymanie złotego jako polskiej waluty (utrzymanie suwerenności monetarnej) oraz
-przygotowanie i odporność na radykalne zmiany międzynarodowego systemu finansowego.
Dalszą część referatu poświęcił roli złota w rezerwach jako filaru bezpieczeństwa finansowego państwa.
Złoto jest filarem bezpieczeństwa finansowego, kluczowym w świecie rosnących napięć geopolitycznych i gwałtownych zmian relacji gospodarczych - podkreślał prezes NBP.
Trzy cele dla NBP
Prezes NBP wskazał trzy cele stojące w najbliższych latach przed niezależnym bankiem centralnym:
-dalsze zapewnianie stabilności cen, a jeśli będzie ona zapewniona - wspieranie strategii gospodarczej rządu;
-będziemy bronić jak niepodległości niezależności banku centralnego i polskiego złotego;
-będziemy powiększać udziały złota w aktywach rezerwowych.
Aby polska gospodarka szybko się rozwijała w najbliższych latach całe polskie państwo musi prowadzić politykę mądrą i roztropną, z poszanowaniem rządów prawa, architektury instytucjonalnej państwa i pluralizmu - zakończył wystąpienie prof. Adam Glapiński.
Profesor Glapiński zaprezentował również swoją najnowszą publikację „Polski złoty i niezależność NBP jako fundamenty rozwoju gospodarczego”, w której szczegółowo omówił zagadnienia poruszone podczas konferencji.
Materiały prasowe NBP
