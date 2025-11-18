Glapiński o trzech celach dla NBP, których nie odpuści

W Warszawie 13 listopada 2025 r. odbyła się konferencja „Polski złoty i niezależność NBP jako fundamenty rozwoju gospodarczego”. Prezes NBP prof. Adam Glapiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na rekordowy wzrost PKB i niskie bezrobocie oraz podkreślił znaczenie niezależnej polityki pieniężnej dla suwerenności Polski.

Polska gospodarka odniosła spektakularny sukces. Zawdzięczamy go sami sobie, pracy Polaków, ich przedsiębiorczości – rozpoczął swoje wystąpienie prezes NBP prof. Adam Glapiński. - Jednak w świecie targanym goepolitycznymi niepokojami, agresywną postawą Rosji, sukces gospodarczy nie jest zagwarantowany – podkreślał prezes NBP. Dlatego wszyscy, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro Polski powinni dbać o rozwój silnego państwa i silnej gospodarki.

Glapiński: polski bank centralny stanął na wysokości zadania

Dziś gdy makroekonomiczne skutki globalnych wstrząsów z poprzednich lat zasadniczo wygasły, widać jednoznacznie, że polski bank centralny stanął na wysokości zadania. Stabilność cen została przywrócona, a inflacja kształtuje się poniżej 3 proc. i jest zgodna z celem inflacyjnym NBP. Jednocześnie koszty dezinflacji zostały ograniczone, a spadek inflacji pozwala RPP na dalsze obniżanie sto procentowych. – podkreślał prezes NBP.

Wyniki polskiej gospodarki pokazują całkowity brak zasadności ataków na NBP, w dużej części motywowanych politycznie – ocenił prof. Glapiński.

Warunki kluczowe: niezależność NBP, utrzymanie złotego i gotowość na globalne zmiany

Zapewniam wszystkich, że bank centralny będzie tak jak dotychczas prowadził politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić długookresowa stabilność polskiej gospodarki została zachowana, a wzrost gospodarczy był zrównoważony – zadeklarował prezes NBP.

Aby ten cel osiągnąć, wskazywał prof. Adam Glapiński potrzebne są trzy elementy:

-zachowanie niezależności banku centralnego,

-utrzymanie złotego jako polskiej waluty (utrzymanie suwerenności monetarnej) oraz

-przygotowanie i odporność na radykalne zmiany międzynarodowego systemu finansowego.

Dalszą część referatu poświęcił roli złota w rezerwach jako filaru bezpieczeństwa finansowego państwa.

Złoto jest filarem bezpieczeństwa finansowego, kluczowym w świecie rosnących napięć geopolitycznych i gwałtownych zmian relacji gospodarczych - podkreślał prezes NBP.

Trzy cele dla NBP

Prezes NBP wskazał trzy cele stojące w najbliższych latach przed niezależnym bankiem centralnym:

-dalsze zapewnianie stabilności cen, a jeśli będzie ona zapewniona - wspieranie strategii gospodarczej rządu;

-będziemy bronić jak niepodległości niezależności banku centralnego i polskiego złotego;

-będziemy powiększać udziały złota w aktywach rezerwowych.

Aby polska gospodarka szybko się rozwijała w najbliższych latach całe polskie państwo musi prowadzić politykę mądrą i roztropną, z poszanowaniem rządów prawa, architektury instytucjonalnej państwa i pluralizmu - zakończył wystąpienie prof. Adam Glapiński.

Profesor Glapiński zaprezentował również swoją najnowszą publikację „Polski złoty i niezależność NBP jako fundamenty rozwoju gospodarczego”, w której szczegółowo omówił zagadnienia poruszone podczas konferencji.

Publikacja banku centralnego „Polski złoty i niezależność NBP jako fundamenty rozwoju gospodarczego” / autor: materiały prasowe NBP

Materiały prasowe NBP, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje