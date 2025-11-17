EURPLN poniżej 4,22

Polska waluta radzi sobie dość dobrze, jeżeli popatrzymy na negatywne emocje na Wall Street, czy rynku kryptowalut.

Pośrednio jest tak za sprawą słabości dolara (EURUSD choć próbował zejść poniżej 1,16, to pozostaje ponad tym poziomem), ale na spory plus wyróżniają się krajowe dane makro (PKB w III kwartale wzrósł o 3,7 proc. r/r jak podał w zeszłym tygodniu GUS), oraz perspektywa końca obniżek stóp procentowych przez RPP. Przy czym nie chodzi tu o czas, a bardziej poziom. Wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego po ostatnim posiedzeniu wskazujące, że do tzw. poziomu neutralnego jest już niedaleko, oraz wspomniane niezłe dane o koniunkturze w gospodarce, to sygnał, że rynek może co najwyżej liczyć na maksymalnie dwie obniżki stóp do wakacji 2026 r., a być może zobaczymy tylko jeden ruch pod koniec I kwartału. Oczywiście te szacunki mogą zmienić się chociażby w wyniku pojawienia się niekorzystnych sygnałów w europejskiej gospodarce, czy też czynników geopolitycznych, które zwyczajowo wymykają się racjonalnemu prognozowaniu, ale na obecną chwilę zdaje się to tak wyglądać i reakcja rynków jest taka, jak widać.

Czy złoty może być jeszcze silniejszy?

Jeżeli przy słabości Wall Street i globalnym risk-off złoty jest silny, to w sytuacji, kiedy nie dojdzie do jakiegoś poważniejszego, globalnego tąpnięcia w najbliższych tygodniach, zaczyna rysować się perspektywa testowania rejonu 4,20 na EURPLN i próby zejścia niżej. Jednocześnie pozostający dalej w układzie wzrostowym EURUSD (celujący w 1,19 do końca roku?) może ściągnąć USDPLN na poziomy poniżej tegorocznych dołków przy 3,56.

Dzisiaj o godz. 14:00 poznamy dane o tzw. inflacji bazowej CPI za październik. Według szacunków presja cenowa bez uwzględnienia zmian energii i żywności powinna była wyhamować do 2,9 proc. r/r. Odczyty nie powinny mieć jednak większego wpływu na szerszy obraz rynku przedstawiony wcześniej.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

