Bitcoin poniżej 90 tys. USD

Globalne rynki akcji osiągnęły miesięczny dołek i po raz pierwszy od ponad pół roku znalazły się poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Awersja do ryzyka rośnie, czego najwyraźniejszą emanacją jest zachowanie kryptowalut. W godzinach porannych Bitcoin jest kwotowany poniżej 90 tys. USD po raz pierwszy od kwietnia. Odwrót od ryzyka jest widoczny także w notowaniach metali szlachetnych, złoto traci 1 proc., srebro 1,6 proc..

Poniedziałkowa sesja w Europie przyniosła kontynuację spadków. Dość dobrze wyglądał Londyn (FTSE 1000 straciło 0,24 proc.), ale najsłabszy pośród głównych indeksów DAX spadł o 1,20 proc.. Stoxx 600 stracił 0,54 proc., ciągnięty w dół przez sektory dóbr dyskrecjonalnych (-1,53 proc.), materiałowy (-0,97 proc.) i technologiczny (-0,92 proc.). O 1,94 proc. spadał SAP, o 2,04 proc. LVMH, o 3,19 proc. Siemens.

W Warszawie WIG20 stracił 1,14 proc., mWIG40 0,43 proc., a sWIG80 0,57 proc.. Jedynym komponentem głównego indeksu, który zamknął się na plusie była Żabka (+0,72 proc.). Największe ujemne kontrybucje wnosiły Orlen (-1,19 proc.) i Allegro (-2,29 proc.), najwięcej traciło PGE (-5,37 proc.). Indeks średnich spółek wyglądał lepiej głównie dzięki drożejącemu po dobrym raporcie Benefitowi (+4,33 proc.), który samodzielnie zrównoważył spadki Asseco (-2,00 proc.), Millenium (-1,42 proc.) i XTB (-1,60 proc.).

S&P500 spadło o 0,92 proc., NASDAQ o 0,84 proc.. 1,88 proc. traciła nVIDIA, 1,82 proc. Apple, wśród największych spółek silnie zyskiwał jedynie Alphabet (+3,11 proc.). Awersja do ryzyka rośnie, czego najwyraźniejszą emanacją jest zachowanie kryptowalut. W godzinach porannych Bitcoin jest kwotowany poniżej 90 tys. USD po raz pierwszy od kwietnia.

Globalne rynki akcji osiągnęły miesięczny dołek i po raz pierwszy od ponad pół roku znalazły się poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Dziś rano o ponad 3 proc. spada Nikkei, o niemal 2 proc. Hang Seng, na wyraźnych minusach znajdują się kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy. Odwrót od ryzyka jest widoczny także w notowaniach metali szlachetnych, złoto traci 1 proc., srebro 1,6 proc.. Wyczekiwanie na raport nVIDIi i opóźnione dane z amerykańskiego rynku pracy przebiegnie w gorszych nastrojach niż oczekiwaliśmy. Sesja w Europie i Warszawie rozpocznie się od wyraźnych spadków.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

