Komputery Mac narażone na trojany

Bitdefender w dokumencie „2021 Consumer Threat Landscape Report” opisuje ataki skierowane przeciwko użytkownikom komputerów Apple. Z raportu wynika, że największe zagrożenia dla właścicieli Maców stanowią trojany

Udział komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem w segmencie desktopów wynosi około 15 proc. To wystarczająco dużo, aby przyciągnąć uwagę hakerów. Jednak w przeciwieństwie do systemu Windows, który boryka się z mnóstwem zagrożeń, środowisko macOS charakteryzuje się mniejszą różnorodnością pod względem złośliwego oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że komputery Mac są mniej podatne na ataki. Według autorów raportu przepaść występująca pomiędzy tymi dwoma systemami operacyjnymi, sprawia, że malware przeznaczony do infekowania komputerów Apple’a jest bardzo dobrze dostosowany do realizacji zadań, które ma wykonać.

Wyłączając zagrożenia niezależne od platformy, takie jak socjotechnika, system macOS zazwyczaj napotyka cztery kluczowe zagrożenia: trojany, potencjalnie niechciane aplikacje (PUA), adware (oprogramowanie reklamowe) i tzw. koparki kryptowalut. Trojany, podszywające się pod legalne programy, których celem jest umożliwienie atakującym dostępu do systemu docelowego, są największym zagrożeniem dla systemu macOS z udziałem 48 proc. PUA stanowią prawie jedną trzecią zagrożeń, adware to 14 proc, zaś koparki kryptowalut 7 proc.

Trojany najczęściej dostarczane są przy wykorzystaniu technik socjotechniki, takich jak spam i phishing, zainfekowane strony internetowe lub oszustwa wykorzystujące ulubione sieci społecznościowe ofiary. Bitdefender zwraca uwagę na fakt, iż spora liczba infekcji na komputerach Mac następuje za pośrednictwem stron warez, czyli miejsc nielegalnej dystrybucji programów, filmów, muzyki czy ebooków.

Niezależnie od wektora, trojany są największym pojedynczym zagrożeniem dla komputerów Mac, a większość prób ataków miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2021 r. zarejestrowano 36 proc. aktywności trojanów wymierzonych w macOS na całym świecie. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem USA jest państwem, w którym komputery Mac cieszą się największą popularnością.

Z danych telemetrycznych Bitdefendera wynika, że cyberataki wykorzystujące trojany były rozłożone dość równomiernie przez cały rok, z zaledwie kilkoma skokami w marcu, sierpniu i grudniu. Poza tym na początku 2021 roku aktywność trojanów była znacznie mniejsza niż w kolejnych miesiącach.

WHITE-MAGICK/KG