Ogromny skok sprzedaży obligacji!

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 8 226 mln zł w lipcu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W czerwcu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 6 564 mln zł.

„W pierwszym miesiącu wakacji Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych aż 8,2 mld zł - najwięcej od początku roku. Nasi klienci wybierali w pierwszej kolejności 1-roczne obligacje o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział stanowił 40 proc. wszystkich obligacji sprzedanych w lipcu. Oszczędzający równie chętnie kupowali obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł blisko 38 proc.” - powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie, cytowany w komunikacie.

W lipcu sprzedano obligacje o następującej wartości: 3-miesięczne (OTS1025) - 195,9 mln zł, 1-roczne (ROR0726) - 3 284 mln zł, 2-letnie (DOR0727) - 426,9 mln zł, 3-letnie (TOS0728) - 3 086,4 mln zł, 4-letnie (COI0729) - 675,4 mln zł, 10-letnie (EDO0735) - 465,3 mln zł.

„Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne - ROR (40 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3.284,0 mln zł oraz 3-letnie - TOS (38 proc.) ze sprzedażą na poziomie 3.086,4 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie - COI (z 8 proc. udziałem w sprzedaży), 10-letnie - EDO (6 proc.), 2-letnie - DOR (5 proc.)oraz 3-miesięczne - OTS (2 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę około 92 mln zł, podano także.

„W lipcu w drodze zamiany klienci kupili co piątą obligację, o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł” - dodał Drop.

Obligacje detaliczne ponownie zaczynają przyciągać coraz większy popyt. Sprzedaż papierów w lipcu przebiła 8 mld zł i była najwyższa od niemalże roku - komentują informacje resortu finansów analitycy mBanku.

