PERSONALIA
Prezes Banku Pocztowego odwołany
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego odwołało 12 sierpnia Jarosława Orlikowskiego z funkcji prezesa zarządu oraz jednocześnie ze składu zarządu banku, podał bank.
Jarosław Orlikowski został powołany na stanowisko prezesa Banku Pocztowego w lutym 2025 r.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
ISBnews, sek
