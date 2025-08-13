Prezes Banku Pocztowego odwołany

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego odwołało 12 sierpnia Jarosława Orlikowskiego z funkcji prezesa zarządu oraz jednocześnie ze składu zarządu banku, podał bank.

Jarosław Orlikowski został powołany na stanowisko prezesa Banku Pocztowego w lutym 2025 r.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chcesz auto spalinowe? Rząd ma sposób, żebyś zmienił zdanie

PGE zbuduje 600 megawatów „stabilizującej” mocy

132 miliardy dolarów w złocie

»»Daniel Obajtek: Tusk rozdał KPO swoim – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!