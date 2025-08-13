Pięć miliardów zysku bankowego kolosa

Grupa PKO Banku Polskiego zakończyła pierwsze półrocze br. z zyskiem netto przekraczającym 5,1 mld zł. To o 735 mln zł, czyli 16,7 proc. więcej niż w podobnym okresie poprzedniego roku. W samym II kwartale 2025 r. zysk banku przekroczył 2,6 mld zł wobec ponad 2,3 mld zł rok wcześniej.

Zgodnie z opublikowanym w środę skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej PKO BP, aktywa banku na koniec czerwca br. wyniosły 547,3 mld zł, a jego koszty działania 4,7 mld zł.

Rekordowe wskaźniki efektywności, rekord liczby klientów

Wynik na działalności biznesowej banku zwiększył się o 12,3 proc. rok do roku, do ponad 15,2 mld zł, a wynik z tytułu odsetek o 18,4 proc. - do 12,1 mld zł. Wynik z prowizji i opłat przekroczył 2,5 mld zł, co oznacza spadek o 1,1 proc.

Zwrot z kapitału (ROE) w I półroczu osiągnął 19,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów 29,8 proc. Oznacza to wzrost odpowiednio o 2,1 pkt proc. oraz 0,6 pkt proc. w ciągu roku. Bank podał również, że jego marża odsetkowa wyniosła 4,91 proc.

Jednocześnie liczba klientów banku zwiększyła się o 263 tys. osiągając 12,3 mln. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej banku to blisko 6,5 mln osób.

Bazą kapitałową pozostają depozyty klientów

Wartość finansowania udzielonego klientom w grupie wyniosła ok. 298 mld zł, co oznacza wzrost o 11 mld zł od początku roku. To zasługa przede wszystkim wzrostu kredytów detalicznych o 8 mld zł oraz korporacyjnych o 4 mld zł. Wartość kredytów hipotecznych dla osób prywatnych urosła o 5 mld zł, a konsumpcyjnych o 4 mld zł.

Jak zauważono w sprawozdaniu zarządu, depozyty klientów „pozostają podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy”, a ich poziom na koniec I półrocza wyniósł 430 mld zł. To wzrost o 11 mld zł od początku roku. O 13 mld zł zwiększyły się depozyty bankowości detalicznej i prywatnej, a depozyty firm spadły o 2 mld zł, a korporacyjne o 1 mld zł.

W I półroczu PKO BP zwiększył odpis na koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych (np. we frankach szwajcarskich) do 2,2 mld zł. Bank kontynuował również oferowanie ugód klientom indywidualnym posiadającym czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF). Ugoda polega na zamianie kredytu w CHF na kredyt w złotówkach, tak jakby od początku był takim kredytem.

Do 30 czerwca odnotowano ponad 66,8 tys. wniosków o mediację, 53,4 tys. zakończyło się pozytywnie, a 15,7 tys. negatywnie. Zawarto 53,2 tys. ugód, z czego 42,3 tys. w postępowaniu mediacyjnym, a 10,9 w sądowym.

Wiceprezes: bank umocnił się we wszystkich kluczowych obszarach działalności

„PKO Bank Polski wypracował w drugim kwartale solidne wyniki, umacniając się we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Klienci coraz częściej korzystają z naszych produktów i usług - dzięki temu zwiększyliśmy skalę finansowania dla gospodarki do 307 mld zł oraz wolumen oszczędności zdeponowanych w banku do 639 mld zł” - powiedział PAP Biznes wiceprezes banku Krzysztof Dresler.

„Mimo niższej w ujęciu kwartalnym marży odsetkowej wypracowaliśmy dobry wynik odsetkowy. Szczególnie cieszy nas wzrost funduszy inwestycyjnych w ramach TFI rzędu 40 proc. Poprawiamy swoją pozycję rynkową niemal na każdym polu, a pod względem niektórych zakładanych parametrów wyprzedzamy ambitne cele realizowanej strategii” - dodał.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego (PKO BP) należy do największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Podmiotem dominującym w grupie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Na koniec 2024 r. suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 525,2 mld zł. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

PAP

