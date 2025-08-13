W PKP Intercity rozmowy ostatniej szansy?

Zarząd PKP Intercity zaproponował związkom zawodowym kolejną rundę spotkań ws. podwyżek płac - poinformował w środę przewoźnik. Dotychczasowe rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. Związki domagają się 1000 zł podwyżki, zarząd zaproponował 700 zł.

Jak poinformował w środę przewoźnik, propozycja 700 zł podwyżki po uwzględnieniu stałych składników wynagrodzenia przekładała się na podwyżkę nominalną w średniej wysokości 1170 zł. Zarząd był również otwarty na podwyższenie proponowanej kwoty do 800 zł, co przekładałoby się na nominalną kwotę 1330 zł - zaznaczyła spółka.

Strona związkowa proponowała kwotę 1000 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co wraz ze stałymi składnikami wynagrodzenia daje średnio 1670 zł - dla pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, oraz proporcjonalnego wzrostu płac dla pracowników rozliczanych według wskaźnika. Stanowi to około 20-proc. podwyżkę w stosunku do aktualnego średniego stałego wynagrodzenia w PKP Intercity - podkreśliła spółka.

Przewoźnik zaznaczył, że pracownicy otrzymali nagrodę frekwencyjną za dyspozycyjność - 800 zł w lipcu i 800 zł w sierpniu. Jest to związane z bardzo intensywną pracą podczas wakacji i rekordowymi przewozami pasażerskimi.

We wtorek Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych poinformował, że związki zawodowe działające w PKP Intercity zakończyły dialog ze spółką w sprawie wzrostu wynagrodzeń i rozpoczęto procedurę sporu zbiorowego. Jak zaznaczył szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, jeśli powstanie spór zbiorowy, to rokowania będą się toczyć w jego ramach, z tym że spór zbiorowy w sytuacji fiaska może się zakończyć strajkiem.

»» O sporze płacowym w PKP Intercity czytaj tutaj:

W PKP Intercity od jutra spór zbiorowy o 1000 zł brutto

Przewozy pasażerskie PKP Intercity

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chcesz auto spalinowe? Rząd ma sposób, żebyś zmienił zdanie

PGE zbuduje 600 megawatów „stabilizującej” mocy

132 miliardy dolarów w złocie

»»Daniel Obajtek: Tusk rozdał KPO swoim – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!