PKB lekko urósł. Konsumpcja prywatna napędza wzrost

Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,4 proc. r/r w II kwartale 2025 r. (wobec 3,2 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,4 proc. wzrostu PKB w II kw. br.

„Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym okresie 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc., podał także GUS.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 1 września 2025 r., podał GUS.

Pekao: wynik dobry, ale nie świetny

Wzrost PKB w 2kw 2025 był dokładnie taki, jaki wskazywały dane miesięczne o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, czyli dobry (3,4%), ale nie świetny. Konsumpcja prywatna i inwestycje raczej nie zawiodły, ale ujemny wkład do wzrostu miał najpewniej handel zagraniczny - napisali w komentarzu analitycy Banku Pekao.

mBank: niespodzianki nie było

Niespodzianki nie było - PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,4% r/r. Po wyrównaniu sezonowym (na wykresie) wzrost kwartalny wyniósł 0,8%. Jednym słowem - kontynuujemy trend wzrostowy – napisali w szybkim komentarzu analitycy mBank.

Analityk Portu: gospodarka przyspiesza zgodnie z oczekiwaniami

Wstępny szacunek GUS wskazuje, że w II kwartale 2025 r. realny PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. r/r, zgodnie z prognozami rynkowymi. W ujęciu kwartalnym gospodarka urosła o 0,8 proc. (dane wyrównane sezonowo), co oznacza kontynuację ożywienia po relatywnie słabszym 2023 r. – wskazują analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Polska gospodarka rozwijała się solidnie mimo słabszej aktywności w przemyśle i ograniczonego popytu u naszych zachodnich sąsiadów. Głównym motorem wzrostu pozostawała konsumpcja prywatna. Inwestycje publiczne również miały pozytywny wkład, choć ich dynamika mogła nieco osłabnąć – wskazuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Wydatki gospodarstw domowych rosły dzięki nadal solidnej sytuacji na rynku pracy i spadającej inflacji, a inwestycje wspierane były między innymi przez napływające środki unijne. Ujemny wkład eksportu netto, wynikający z rosnącego importu i słabszego eksportu, ograniczał jednak potencjał wzrostu. Spodziewane ożywienie gospodarcze w Niemczech w kolejnych latach może dodatkowo pobudzić polski eksport, wspierając wzrost PKB - przewiduje analityk Portu.pl

