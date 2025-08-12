W Nepalu promocja: za darmo na siedmiotysięcznik!

Nepal zniesie opłaty za wejście na blisko 100 szczytów w odległych północno-zachodnich Himalajach przez kolejne dwa lata - poinformowano w poniedziałek. Celem jest przyciągnięcie himalaistów do mniej rozwiniętego regionu graniczącego z Chinami.

W Nepalu możliwa jest wspinaczka na 491 szczytów, jednak wspinacze zazwyczaj koncentrują się na 25 w północno-wschodniej i centralnej części kraju, w tym na najwyższym szczycie świata, Mount Evereście, na który co roku wspinają się setki osób.

Urzędnik Departamentu Turystyki Himal Gautam powiedział agencji Reutersa, że decyzja o zniesieniu opłat za wstęp na 97 szczytów, o wysokości od 5870 m do 7132 m w nepalskich prowincjach Karnali i Daleki Zachód, miała na celu promowanie wspinaczki górskiej na mniejsze góry w odległych rejonach.

Chodzi o to, aby zachęcić wspinaczy do wybierania się w nieodkryte, ale malownicze tereny i na szczyty górskie – powiedział Gautam.

Na Mount Everest za 15 tys. dolarów

Nepal niedawno podniósł opłaty za pozwolenia na wspinaczkę, które będą pobierane od września, z 250 do 350 dolarów za wejście na mniejszą górę, a z 11 tys. do 15 tys. dolarów za wejście na Mount Everest.

Zwolnienie z tych opłat w mniej popularnych regionach ma pomóc w rozwoju turystyki i poprawić ich sytuację ekonomiczną. Wspinaczka górska i trekking to główne atrakcje turystyczne oraz kluczowe źródło dochodu i zatrudnienia w Nepalu, który boryka się ze słabą sytuacją ekonomiczną.

PAP, sek

