PKP Cargo znów zwalnia! 765 pracowników na bruk

PKP Cargo poinformowało w poniedziałek w komunikacie, że do 31 lipca br. spółka nie otrzymała odpowiedzi związków zawodowych na propozycje ograniczenia układu zbiorowego pracy, wobec czego rozpoczyna zwolnienia grupowe. Potrwają do 30 września i obejmą do 765 pracowników.

Jak podał przewoźnik, termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczący obowiązywania wypowiedzianego w czerwcu 2025 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy upłynął 31 lipca, jednak do tego czasu nie nadeszła ze strony związkowej żadna odpowiedź, w związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia. Zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników.

Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy. Celem miało być uniknięcie zwolnień grupowych.

Układ obowiązuje do połowy 2026 r., odstąpienie lub wyłączenie najbardziej kosztownych elementów ZUZP w ocenie spółki umożliwiłoby osiągnięcie efektów oszczędnościowych porównywalnych do zaplanowanych na 2025 r. efektów redukcji zatrudnienia. Według spółki chodziło o rezygnację z elementów wykraczających ponad Kodeks Pracy, jak między innymi wyższe niż wynikające z KP wynagrodzenie za czas choroby czy dłuższe okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zarząd PKP Cargo w lipcu 2024 r. zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zostało zmniejszone o 3665 pracowników. Obecnie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA w wysokości niecałych 300 mln zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Afera KPO to zorganizowany skok na kasę!?

Rafał Brzoska: „KPO = Koniec Programu Odbudowy”

Najpiękniejsze konie w Polsce

»»Tusk jest poważnie chory? „To nie jest jego prywatną sprawą. Cała Warszawa huczy” – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!