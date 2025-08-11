Doniesienia o możliwym spotkaniu Trumpa z Putinem podsycają spekulacje odnośnie wstrzymania walk na terenie Ukrainy, bądź nawet zakończenia wojny. Szanse na cięcie stóp przez Fed we wrześniu wzrosły już do prawie 90 proc. Dobra passa na krajowych aktywach, EUR/PLN w okolicach 4,25.

Trump-Putin – więcej pytań niż odpowiedzi

15 sierpnia, prawdopodobnie na Alasce, ma się odbyć spotkanie prezydenta USA z jego odpowiednikiem z Rosji. Taka informacja wypłynęła w weekend z Białego Domu. Oczekiwania, że tematem rozmowy będzie konflikt na Ukrainie (próba jego zakończenia, bądź choćby zawieszenia) są spore. Taki scenariusz tlił się w głowach inwestorów już od kilku dni, co spowodowało duży optymizm, choćby na parkietach giełdowych. Gdyby rozmowy zakończyły się sukcesem, istotny czynnik ryzyka w geopolityce zostałby zażegnany. Problem jest jednak taki, że do stołu negocjacyjnego póki co nie została zaproszona Ukraina, a dwa wspomniane mocarstwa chcą załatwić sprawę między sobą. Pozostaje pytanie, czy Kijów jest skłonny ponieść straty terytorialne. Tym bardziej że chodzi o ważne okręgi przemysłowe i zasoby naturalne, które były dotychczas podstawą ukraińskiej gospodarki. Druga kwestia dotyczy tego, kto miałby być dla Ukrainy gwarantem bezpieczeństwa, by w przyszłości strona rosyjska nie kontynuowała swoich zapędów terytorialnych. Wygląda więc na to, że droga do porozumienia może być kręta i wyboista, a przynajmniej na ten moment wiele wskazuje na to, że agresor zyska na tym zdecydowanie więcej.

Wrześniowe cięcie w USA niemal pewne

Na głównej parze walutowej świata od początku sierpnia widzimy stopniowy ruch w górę i tym samym odbicie od poziomu 1,14. Jest to konsekwencja z jednej strony właśnie intensyfikacji rozmów na linii Trump-Putin i możliwego zakończenia konfliktu (korzyść dla Europy), a z drugiej znacznego wzrostu prawdopodobieństwa cięcia stóp przez Fed na wrześniowym posiedzeniu. Aktualnie wynosi ono już prawie 90 proc., podczas gdy w połowie lipca było na poziomie raptem 57 proc.. W sytuacji, gdy w strefie euro inflacja znalazła się w celu EBC (a tym samym przestrzeń do obniżki jest niewielka), uwidacznia się przewaga fundamentów na korzyść wspólnotowej waluty. Ostatnia nominacja Trumpa (Stephan Miran zastąpił Adrianę Kugler w radzie gubernatorów Fed) powinna wzmocnić frakcję gołębią w Fed i przyczynić się do tak oczekiwanego przez prezydenta USA cięcia stóp.

Powiew optymizmu na polskich aktywach

Ostatnie wydarzenia na rynkach i spore oczekiwania co do rozmowy Trumpa z Putinem spowodowały, że inwestorzy zaczęli optymistycznie patrzeć na krajowe aktywa. Widać to choćby po naszym parkiecie, gdzie WIG20 w końcu sforsował poziom 3 tys. pkt. Co napędza wzrosty widać po indeksie WIG Ukraine, który w ostatnich dniach wzrósł o ponad 10 proc.. W dobrej kondycji jest też krajowa waluta, w relacji do EUR/PLN widzimy poziom w okolicach 4,25, ale jeśli pozytywny klimat na rynkach się utrzyma, a piątkowe spotkanie przyniesie dobre informacje, to niewykluczone, że zejdziemy poniżej tej granicy. Również na parze CHF/PLN widać doskonale pozytywne nastroje, w tydzień kurs zszedł z poziomu ponad 4,60 o 10 groszy niżej. Podobnie jak w przypadku EUR/PLN, te same argumenty mogą przyczynić się do spadku CHF/PLN poniżej 4,50. Sytuację mogą odwrócić jutrzejsze dane inflacyjne z USA, szczególnie jeśli będzie zaskoczenie i zobaczymy wyższe wartości, co przełoży się na impuls aprecjacyjny na USD.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

