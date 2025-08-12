PKP Cargo wyprzedaje majątek. Wsparcia z KPO nie było

Spółka PKP Cargo SA w restrukturyzacji zakończyła pierwszy etap przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Golędzinowskiej w Warszawie. Przeszło 5,5-hektarowy teren ma zostać sprzedany za nie mniej niż 55 mln zł – informuje portal www.rynek-kolejowy.pl.

– Nieruchomość będąca w posiadaniu PKP Cargo SA w restrukturyzacji o powierzchni 5,6492 ha to dwie zabudowane działki gruntowe, na których znajdował się Punkt Utrzymania Taboru PKP Cargo – informuje przewoźnik. Mieści się ona między torami stacji Warszawa Praga a dawną Fabryką Samochodów Osobowych - cytuje portal www.rynek-kolejowy.pl.

Sprzedaż nieruchomości uznanych za zbędne to element planu naprawczego PKP Cargo. – Rozważane są wszelkie możliwości optymalizacji procesów operacyjnych oraz efektywności kosztów działalności, w tym poprzez zakończenie działalności w lokalizacjach, w których działalność nie jest uzasadniona względami eksploatacyjnymi i finansowymi – zapewnia spółka.

»» Więcej o sprzedaży działek przez PKP Cargo czytaj na portalu www.rynek-kolejowy.pl w publikacji PKP Cargo sprzedają działki w Warszawie

Sprzedaż obiektu w Lubuskiem

PKP Cargo i Województwo Lubuskie podpisały list intencyjny w celu rozpoczęcia negocjacji sprzedaży tej jednostce samorządu Sekcji Napraw Lokomotyw w Czerwieńsku - podał przewoźnik w poniedziałek w komunikacie.

Sygnatariuszem listu jest również spółka zależna PKP Cargo - PKP Cargotabor, której częścią jest Sekcja Napraw Lokomotyw w Czerwieńsku. Strony zadeklarowały gotowość do współpracy i wypracowania rozwiązania umożliwiającego kontynuację działalności zaplecza technicznego oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem i naprawą taboru kolejowego. Planowana transakcja jest jednym z działań, które prowadzone są w ramach realizacji środków restrukturyzacyjnych w PKP Cargotabor - poinformował przewoźnik. List intencyjny obowiązuje do końca 2026 r. i nie ma charakteru wiążącego.

W liście Województwo Lubuskie, jako udziałowiec Polregio, zadeklarowało świadczenie usług związanych z utrzymaniem taboru kolejowego zarówno na rzecz Polregio, jak i na rzecz PKP Cargo, co jest spójne z oczekiwaniami spółki, czyli utrzymaniem korzystania z zaplecza wchodzącego w skład Sekcji Napraw Lokomotyw w Czerwieńsku. Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, należy do ARP i samorządów wojewódzkich.

»» O wyprzedaży majątku i zwolnieniach grupowych w PKP Cargo czytaj tutaj:

W PKP Cargo wyprzedaż majątku! „Są stare”

„Draghi odpala armatę”

Skarb państwa ma zrezygnować z prawa wykupu strategicznych składników

Jak poinformowało również PKP Cargo, warunkiem zawarcia ewentualnej umowy nabycia będzie rezygnacja przez Skarb Państwa z prawa wykupu składników majątku PKP Cargotabor, a służących działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, a także uprzednie wyrażenie niezbędnych zgód przez sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym PKP Cargotabor lub Radę Wierzycieli PKP Cargotabor, o ile takie zgody będą wymagane.

Gróbarczyk: Tusk musi zapłacić za zniszczenie PKP CARGO

Tusk ze swoją bandą zrujnowali PKP CARGO, doprowadzając do straty w wysokości 2,4 mld zł w 2024 r. Spółka nie dostała wsparcia z KPO, na bruk wyrzucono 6 tys. osób, a majątek jest wyprzedawany!!! Tusk musi zapłacić za zniszczenie PKP CARGO!!! – komentuje na X były minister gospodarki morskiej poseł Marek Gróbarczyk.

»» O tym jak sytuacja w PKP Cargo rzutuje na losy strategicznej inwestycji oglądaj na antenie telewizji wPolsce24:

Biznes PKP Cargo i restrukturyzacja spółki

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA w wysokości niecałych 300 mln zł.

Zarząd PKP Cargo w lipcu 2024 r. zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zostało zmniejszone o 3665 pracowników. Obecnie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 roku i do 1388 w 2026 r. Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy. Celem ma być uniknięcie zwolnień grupowych.

Na podstawie materiałów rynek-kolejowy.pl i PAP, oprac..sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Afera KPO to zorganizowany skok na kasę!?

Rafał Brzoska: „KPO = Koniec Programu Odbudowy”

Najpiękniejsze konie w Polsce

»»Tusk jest poważnie chory? „To nie jest jego prywatną sprawą. Cała Warszawa huczy” – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!