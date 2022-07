NBP prostuje nieprawdziwe informacje w "Newsweek Polska"

„Glapiński kazał przywieźć je [złoto] do Polski, bo ktoś mu powiedział, że Brytyjczycy podmieniają nasze sztabki na mniejsze.” – bowiem złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane w postaci sztab London Good Delivery na tzw. allocated account, co oznacza, że każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera; najwyższa jakość złota NBP oraz wysokie standardy jego przechowywania zostały dodatkowo potwierdzone podczas inspekcji przeprowadzonej przez pracowników NBP w Bank of England w czerwcu 2019 r.; decyzja o przeniesieniu blisko połowy rezerw złota NBP do Polski była powiązana z wcześniejszymi decyzjami Zarządu NBP, dotyczącymi zwiększenia zasobu złota NBP łącznie o 125,7 ton w latach 2018-2019 oraz wynikającej z tego potrzeby dywersyfikacji miejsc przechowywania kruszcu, zgodnie z praktyką stosowaną przez banki centralne.