Czarzasty zamienił się miejscami z Hołownią

„Będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji” - zadeklarował Włodzimierz Czarzasty po wyborze na marszałka Sejmu. Za jego wyborem na to stanowisko marszałka głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów – podsumowuje portal wPolityce.pl. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Za wyborem Włodzimierza Czarzastego (Lewica) na nowego marszałka Sejmu głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw zagłosowali politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.

Troje posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) udziela wypowiedzi w Sejmie / autor: PAP/Tomasz Gzell

Kaczyński: To jest po prostu czysta komuna

• „Późniejsza kariera tego pana, także jeśli chodzi o aferę Rywina, wskazuje, że jeżeli są jakiekolwiek przeciwskazania, żeby kogokolwiek z tego Sejmu nie wybierać na takie funkcje, to właśnie jest to pan Czarzasty” - mówił dziennikarzom w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, po tym, gdy przegłosowano wybór Włodzimierza Czarzastego (Lewica) na marszałka Sejmu. „To jest po prostu czysta komuna, to jest Sejm komunistyczny” - powiedział również lider największej partii opozycyjnej, tłumacząc, dlaczego on i parlamentarzyści jego formacji opuścili w pewnym momencie sejmową salę obrad – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Deklaracje Czarzastego

Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował we wtorek „bardzo lojalną współpracę z rządem”. Powiedział też, nie widzi powodu, żeby rezygnować z którejkolwiek z rzeczy, które jako marszałek wprowadził do Sejmu Szymon Hołowna.

Podczas pierwszej konferencji prasowej jako marszałek Sejmu Czarzasty podziękował posłankom i posłom za zagłosowanie za jego kandydaturą. Zapewnił, że będzie dbał o „funkcjonowanie, samopoczucie i miejsce w Sejmie” wszystkich posłów.

Relacje między Sejmem a prezydentem będą zależeć od obu stron; ułożymy je sobie na równoprawnych warunkach współpracy - zadeklarował nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, w Polsce jest klika instytucji, które muszą brać odpowiedzialność za kraj - nie ma ważniejszych i mniej ważnych.

Wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia udziela wypowiedzi w Sejmie / autor: PAP/Tomasz Gzell

Szymon Hołownia wybrany na wicemarszałka Sejmu

Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty.

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.

Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji marszałka Sejmu. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.

Sek, PAP

