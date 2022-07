PZU kontynuuje współpracę ze Stalą Mielec

Największy polski ubezpieczyciel dalej będzie wspierał FKS Stal Mielec. Po roku współpracy z podkarpackim klubem, PZU zdecydował o jej kontynuacji. Przez najbliższy rok PZU będzie sponsorem FKS Stal Mielec i partnerem Akademii Piłkarskiej Stal Mielec. Ponadto Dobra Drużyna PZU zyskuje nowego ambasadora - Leandro Messiasa Dos Santosa, popularnego zawodnika z mieleckiej kadry.

PZU przykłada dużą wagę do promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu wśród Polaków. W ramach odpowiedzialności społecznej wspiera zarówno amatorskie dziecięce drużyny sportowe, jak i sport wyczynowy. W 2021 roku ubezpieczyciel został sponsorem legendarnego klubu Stal Mielec, który rok wcześniej, po 24 latach przerwy wrócił do Ekstraklasy. Przypomnijmy, że dwukrotnie, w sezonach 1972/73 i 1975/76, klub zdobywał tytuł mistrza Polski, zaś w sezonie 1974/75 sięgnął po wicemistrzostwo. W latach świetności Stali Mielec grali w niej tacy zawodnicy jak Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak czy Jan Domarski. Również sezon 2021/22 przyniósł kibicom wiele sportowych emocji. Mielecki zespół w rozgrywkach ekstraklasy zagrał jubileuszowy osiemsetny mecz i strzelił dziewięćsetną bramkę. Co więcej zawodnikom udało się dwukrotnie wygrać w meczu z Wisłą Kraków oraz z Legią Warszawa. Ostatecznie zmagania zakończyły się dla klubu 13 pozycją w tabeli. W sezonie 2022/23 PKO BP Ekstraklasy może być jeszcze lepiej. Od tego sezonu na koszulkach meczowych pierwszego zespołu PGE FKS Stal Mielec prowadzonego przez Adama Majewskiego zobaczymy logo PZU, który mocno kibicuje zawodnikom.

-Przez ostatni rok widzieliśmy zaangażowanie Stali Mielec wkładane w rozwój zawodników, zarówno tych grających w ekstraklasie, jak i młodych, którzy dopiero zaczynają swoją piłkarską karierę. Dziś do Mielca przywożę dobrą wiadomość – PZU nadal będzie wspierał pierwszą drużynę, a także blisko 300 młodych zawodników akademii, będącej częścią naszego programu Dobra Drużyna PZU. Miło mi także poinformować, że do grona ambasadorów Dobrej Drużyny PZU, której kapitanem jest pierwsza rakieta świata Iga Świątek, dołączy zawodnik Stali Mielec - mówi Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU.

Biało-niebiescy dbają o rozwój piłkarskich talentów i od poprzedniego roku są częścią Dobrej Drużyny PZU - ogólnopolskiego programu, który promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, którego kapitanką jest Iga Świątek. Akademia PGE FKS Stal Mielec zrzesza młodych zawodników z Mielca i powiatu mieleckiego. To także ważne dla regionu miejsce edukacji ogólnorozwojowej. Pod okiem fachowców swoje piłkarskie umiejętności rozwija tu ponad setka dzieci i nastolatków w zespołach U-10, U-13, U-15, U-17 i U-18. W poprzednim sezonie Akademia PGE FKS Stal Mielec rozegrała 256 mecze ligowe, 32 turnieje ligowe i 3 turnieje PZU organizowane przez Stal Mielec w RADO Wola Chorzelowska. Odkryciem ostatniego sezonu wśród młodzieżowców był Maksymilian Sitek, który po dobrych występach w Mielcu otrzymał powołanie do kadry narodowej U-21.

–To dla nas bardzo ważna współpraca – mówił Jacek Klimek, prezes klubu FKS Stal Mielec S.A. – Firma PZU daje naszej Akademii nowe możliwości. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ Akademia Stali Mielec to jeden z naszych priorytetów. Chcemy ją udoskonalać tak, aby dzieci i młodzież trenująca w klubie miała coraz to lepsze warunki do rozwoju. W Mielcu mamy również Ekstraklasę, którą także wspiera firma PZU, dlatego bardzo dziękuję za wsparcie i zaufanie, to dla nas niezwykle istotne – podkreśla Jacek Klimek, prezes Stali Mielec.

-Chcę bardzo podziękować Grupie PZU za fantastyczną współpracę, wieloletnią pomoc i wsparcie okazywane Stali Mielec. Za nami dziesiątki programów, turniejów, zajęć pozalekcyjnych i akcji propagujących zdrowy tryb życia, z których skorzystało setki mieleckich dzieci i młodzieży. Wszystkie te działania miały jeden cel: edukować młodzież poprzez sport, co bez pomocy PZU, nie byłoby zwyczajnie możliwe. Świetnym tego przykładem jest projekt Dobra Drużyna PZU, w którym aktywnie uczestniczy Akademia Stali. I właśnie za to dostrzeżenie potrzeb, pomoc i wsparcie dla klubów z mniejszych ośrodków, chcę władzom PZU podziękować w sposób szczególny. Podpisana dziś umowa to wielka motywacja i zobowiązanie dla klubu, aby nadal aktywnie działać na rzecz rozwoju kultury fizycznej, budować sportową świadomość i promować aktywny tryb życia wśród młodego pokolenia Polaków - powiedział europoseł, Tomasz Poręba.

Od tego roku do grona ambasadorów Dobrej Drużyny PZU dołączy popularny zawodnik Stali Mielec, który po przerwie wrócił do Biało-Niebieskich - Leandro Messias Dos Santos.

-Jestem dumny, że zostałem ambasadorem Dobrej Drużyny PZU. Chciałbym być przykładem dla młodych sportowców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Bardzo się cieszę, że PZU wspiera rozwój młodzieży i pozwala im spełniać swoje marzenia o aktywnym stylu życia – podsumował Leandro, ambasador Dobrej Drużyny PZU i zawodnik PGE FKS Stal Mielec.

Program Dobra Drużyna PZU oficjalnie wystartował 15 czerwca 2021 r. Ma charakter powszechny, jest otwarty dla wszystkich, zwłaszcza małych sportowców z niepełnosprawnościami, oraz na wszystkie dyscypliny sportu. Aktywność sportowa jest szczególnie ważna, ponieważ poprawia kondycję najmłodszych, wzmacnia ich odporność na różne schorzenia cywilizacyjne, ale też rozwija w nich zdrową ambicję, opartą na cierpliwej, systematycznej pracy własnej i szacunku do innych zgodnie z duchem fair play. Szczegóły i zasady uczestnictwa w Dobrej Drużynie PZU znajdują się na stronie internetowej programu https://dobradruzynapzu.pl/.

