Raport Szkoły Zarządzania Yale: gospodarka Rosji zniszczona

Wojna ekonomiczna Federacji Rosyjskiej z Zachodem okazała się druzgocąca dla Rosji, zachodnie sankcje w sposób katastrofalny wyniszczają rosyjską gospodarkę – informują naukowcy z prestiżowej Yale School of Management w raporcie – czytamy na portalu Filarybiznesu.pl

Opracowanie Uniwersytetu Yale to pierwsza tak kompleksowa ocena stanu rosyjskiej gospodarki niemal pół roku od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę.

Okazuje się, że wycofywanie się biznesu i nałożone sankcje w istotny sposób wyniszczają rosyjską gospodarkę. Nieodwracalnie pogorszyła się pozycja Rosji jako czołowego na świecie eksportera towarów.

Choć sankcje nie są całkowicie szczelne, eksport z Rosji w znacznej mierze załamał się, rosyjski przemysł nie wytrzymuje braków kluczowych komponentów i technologii niezbędnych do ciągłej realizacji procesów produkcyjnych, co skutkuje powszechnymi niedoborami dostaw dla gospodarki krajowej.

Pomimo złudzeń Putina o samowystarczalności ekonomii Rosji rosyjska produkcja krajowa całkowicie stanęła w miejscu, bez możliwości zastąpienia utraconych firm, produktów i talentów; wydrążenie rosyjskiej bazy innowacyjnej i produkcyjnej doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen i irytacji konsumentów - czytamy na portalu. W wyniku wycofywania się biznesu Rosja straciła firmy odpowiadające za 40 proc. jej PKB, odwracając prawie wszystkie inwestycje zagraniczne z ostatnich trzech dekad.

Rosja została w ogromnym stopniu odcięta od międzynarodowych rynków finansowych, przez co jej zdolność do pozyskania kapitału, aby ożywiać sparaliżowaną gospodarkę, została ograniczona.

Finanse Kremla są w opłakanym stanie, znacznie gorszym, niż się powszechnie sądzi. Putin ucieka się do dramatycznej interwencji fiskalnej i monetarnej, aby złagodzić te strukturalne słabości gospodarcze, co już spowodowało, że jego budżet rządowy po raz pierwszy od lat jest deficytowy i wyczerpał rezerwy zagraniczne nawet przy wysokich cenach energii – informuje portal Filarybiznesu.pl.

Ponadto rosyjskie publikacje gospodarcze stają się coraz bardziej wybiórcze i niekompletne, opierają się na selektywnie wybranych statystykach nie uwzględniając tych, które są niekorzystne. Przed wojną Rosja co miesiąc uaktualniała szereg wskaźników ekonomicznych, tak obecnie nie są one podawane do publicznej informacji, chodzi m.in. wskaźniki dotyczące danych o eksporcie i imporcie towarów z Europy.

W raporcie zaznaczono, że biznesowy zwrot Rosji w kierunku Chin, mający przynieść rosyjskiej gospodarce wszystko to, co jest jej niezbędne w sytuacji, kiedy uderzają w nią zachodnie sankcje – to mrzonki. Rosja pozostaje nadal mało znaczącym partnerem handlowym dla Chin, ponieważ ich partnerem handlowym nr 1 są nieprzerwanie Stany Zjednoczone.

filarybiznesu.pl/mt