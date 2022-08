Kolejne HIMARS-y już na Ukrainie

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS od Stanów Zjednoczonych - poinformował w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow na Twitterze.

„Cztery kolejne systemy HIMARS dotarły na Ukrainę. Jestem wdzięczny prezydentowi USA Joe Bidenowi, sekretarzowi obrony Lloydowi Austinowi III i amerykańskiemu narodowi za wzmacnianie ukraińskiej armii” – napisał Reznikow.

Ocenił, że żołnierze ukraińscy „dowiedli swej sprawności w posługiwaniu się tą bronią”.

USA wcześniej wysłały Ukrainie 12 systemów HIMARS. Od 24 lutego Waszyngton przekazał Kijowowi broń o wartości ok. 7,3 mld dolarów. Tydzień temu koordynator ds. komunikacji strategicznej amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapowiedział, że USA ogłoszą kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w „bliskiej przyszłości”.

Reznikow oceniał w lipcu, że do powstrzymania sił rosyjskich wojska ukraińskie potrzebują ok. 50 systemów HIMARS, a do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy - ok. 100.

PAP/kp