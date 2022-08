Top 5 gospodarczych wątków z wywiadu J. Kaczyńskiego w Sieci

Oto 5 najciekawszych gospodarczo wątków, wybranych przez wGospodarce.pl, z wywiadu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, udzielonego Michałowi Karnowskiemu. Całość rozmowy można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”

1. O pieniądzach z KPO i sytuacji „na noże” z Unią Europejską. Michał Karnowski: Jaki może być dalszy scenariusz?

Unia pewnie pójdzie na wojnę na całego, będzie nakładała kary, spróbują zablokować pieniądze z głównego budżetu. Gdybym wiedział, że dadzą nam te główne pieniądze, tobym miał inne podejście. Ale jestem przekonany, że chcąc Polskę złamać i zmusić do pełnej uległości wobec Niemiec, zablokują także te fundusze. Znajdą nowe preteksty. Weźmy tę komisję Parlamentu Europejskiego, która nagle do nas zjeżdża i szuka prawdy o praworządności w redakcji „Gazety Wyborczej”, a dowód na jej brak widzi w pozwach składanych przez obywateli czy instytucje wobec tej redakcji. Rozumiem, że dowodem na praworządność byłby zapisany w konstytucji immunitet obejmujący także cywilną odpowiedzialność deliktową Adama Michnika, jego środowiska i wszystkich ich dokonań – mówi Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

2. Dlaczego Niemcy rękami Brukseli chcą tak bardzo obalić obecny rząd w Polsce, także środkami z KPO? Michał Karnowski: Prezes NBP prof. Adam Glapiński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” mówi też o planie wciśnięcia nam, korzystając z kryzysu i wojny, waluty euro. Dlatego chcą szybko obalić rząd, przejąć NBP i wcisnąć guzik, który zlikwiduje polskiego złotego, pozbawi nas własnej polityki gospodarczej i finansowej oraz zasobów złota

Prof. Glapiński doskonale uchwycił przyczynę tak gwałtownego, szaleń czego wręcz ataku na instytucję, którą kieruje. Ale te same powody stoją za napaściami na Trybunał Konstytucyjny. Żeby wprowadzić walutę euro, trzeba zmienić konstytucję, na co raczej nie mają szans. Dlatego chcieliby to osiągnąć przez Trybunał Konstytucyjny, uległy im, który orzekłby, że to, co o walucie obowiązującej w Polsce jest tam jasno zapisane, wcale nie znaczy to, co znaczy. Takie głosy już się pojawiały.

MK: Euro zamiast złotego może być w pana ocenie dobrym żaglem wyborczym opozycji?

Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy nie chcą tej zmiany, rozumieją jej niezwykle bolesne konsekwencje. Ale oni będą próbowali, bo muszą. Zgadzam się z Adamem Glapińskim, że to jedno z zadań, z którym przysłano tu Tuska. Dlatego będziemy mówili o tym, co to oznacza. W wymiarze godnościowym, bo w naszej historii własna waluta to jeden z atrybutów niepodległości. I w wymiarze społeczno-ekonomicznym, bo to by oznaczało radykalne zubożenie Polaków, wielkie ich obrabowanie. Także tych, którzy sądzą, że ich by to nie dotknęło.

MK: Dlaczego?

Wejściowy kurs nie będzie ustalany na podstawie realnej siły nabywczej złotego, ale proporcji zbliżonych do kursu wymiany walutowej. To dwie różne wartości. W ten sposób szybko nastąpi ekonomiczna degradacja i całej Polski, i każdego osobiście. Nasz wzrost gospodarczy się zatrzyma, przestaniemy gonić Zachód i Niemcy. Wprowadzenie waluty euro będzie miało taki skutek.

3. Rachunek za rządy Tuska a odpowiedź PiS

Osobiście robię jedno: podaję liczby, pokazuję, że jeżeli chodzi o rabunek, złodziejstwo, nieudolność, to oni byli mistrzami. Jeżeli myśmy wciągu siedmiu lat, licząc do końca tego roku, zdołali zgromadzić 828 mld zł więcej w budżecie, to jest to wielkim oskarżeniem rządów PO-PSL. Ten wzrost dochodów budżetowych jest w ogromnej mierze, choć nie tylko, wynikiem ograniczenia wielkiego nadużycia, które było przez nich co najmniej tolerowane. Co najmniej, bo o mafiach VAT-owskich wiedzieli, o rzece nielegalnego importu paliwa, tych tysiącach cystern wstydu, też byli alarmowani.

MK: Z jakich powodów nie reagowali?

Pyta pan, czy i jaki był w tych zyskach osobisty udział ludzi tamtej władzy? Nie wiem, osobiście nie wierzę, że żaden. Takie mam przekonanie, bo było to złodziejstwo w skali, która nawet nieudacznikom nie mogła umknąć. Inną sprawą jest to, co się dzieje po tamtej stronie z osobami, które mają poważne zarzuty karne – włos im z głowy nie spada, są wręcz fetowani. I po naszej – jesteśmy bezwzględni, prawo jest u nas równe dla wszystkich, nie ma świętych krów. To my jesteśmy formacją szanującą zasady demokracji iprawa, po tamtej stronie mamy środowisko, które samo nazwało się opozycją totalną i nie ukrywa, że jedynym celem i programem jest przejęcie władzy za wszelką cenę. Historia państw demokratycznych nie zna takiego przykładu.

4. Inflacja

Ogólnoświatowa inflacja uderza dziś w portfele Polaków. Stąd nasza taktyka walki z tym nie szczęściem opiera się z jednej strony na jej hamowaniu. Z drugiej zaś są obniżki podatków, energiczne działania na rynku energii, paliw, dostaw surowców, wakacje kredytowe, inna pomoc skierowana do grup najbardziej narażonych. Płace realne wciąż rosną szybciej od inflacji, ale mam świadomość, że to jest asymetryczne, niesprawiedliwe. W jednych inflacja uderza mniej, w innych bardziej. Robimy wszystko, by jak najszybciej została zbita i by jej dolegliwość dla obywateli zmniejszyć. Ale musimy pamiętać, że jej źródłami są pandemia i wojna, jest problemem na całym świecie. Węgla nie zabraknie? To zobowiązanie rządu ważne dla Polaków. Nie zabraknie, choć to trudne zadanie. Ale nie zabraknie. Może trzeba będzie kupować etapami, ale węgiel dla gospodarstw domowych będzie.

MK Wspominany już w tej rozmowie prof. Glapiński mówi, że jednym z celów tego planu oba lenia obecnego rządu jest od ciągnięcie Polski od programu zbrojeniowego.

To dla mnie oczywiste. Niemcy wiedzą, że rząd PO-PSL na coś takiego się nie zdobędzie, natychmiast to zarzuci. Pamiętają, jak Tusk zwijał polskie wojsko. Z perspektywy Berlina to oni mają mieć dominację także na tym polu. Przez specjalną fundację chcą na to wy dać 100 mld euro, do tego znacząco podwyższają coroczne wydatki. My się nie mieścimy w niemiecko- -rosyjskich planach panowania nad Europą. Niepodległa, podmiotowa, silna gospodarczo, społecznie i mili tarnie Polska jest dla nich przeszkodą. Z perspektywy historycznej to nic nowego. Nowe jest to, że świat zna lazł się w momencie przesilenia. Rosja próbuje odbudować imperium, choć nie ma do tego żadnych podstaw. Ale miała długo i może łatwo odzyskać pomoc Niemiec, które też chcą imperium. Nasza ojczyzna wymaga w tym momencie szczególnej troski, podlega wielu presjom, na horyzoncie jest wiele niebezpieczeństw.

5. MK: Wróćmy do Unii. Jakie wnioski?

To wszystko razem powoduje, że nie mamy już gdzie się cofnąć. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszli na kompromisy, ale widać, że nie o to tu chodzi. Jeżeli wygramy, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu. Nie może być tak – i nie będzie – że Unia wobec nas nie uznaje traktatów, porozumień, umów. Nawet wyroków TSUE, który jasno stwierdził, że w przypadku sędziów powołanie przez prezydenta zamyka temat, nawet jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości. Sami to orzekli i nic to nie zmienia – pani von der Leyen wrzuca żądania możliwości podważania decyzji jednego sędziego przez drugiego. Tego nie możemy za akceptować, bo to oznaczałoby całkowity chaos w polskim państwie. Może zresztą to właśnie jest celem tych trosk.

