Bargiel wraca w Himalaje. Zacieśnia współpracę z Totalizatorem

„Everest Ski Challenge” to projekt, podczas którego Andrzej Bargiel chce zdobyć Mount Everest bez użycia tlenu i zjechać z góry na nartach. Wyprawa na najwyższy szczyt globu rozpocznie się w czwartek. Partnerem głównym będzie Totalizator Sportowy

Gdyby wyprawa osiągnęła cel, to Bargiel byłby pierwszym, który osiągnie szczyt i z niego zjedzie bez użycia dodatkowego tlenu. Blisko tego był 22 lata temu Słoweniec Davo Karniczar, który wprawdzie jako jedyny zjechał na nartach z Mount Everestu, jednak w trakcie całego przedsięwzięcia używał butli tlenowej.

Będę się starał nie używać dodatkowego tlenu, co będzie wielkim wyzwaniem, bo to prawie dziewięć tysięcy metrów, a przecież konieczne jest jeszcze zachowanie sił na zjazd” - mówił podczas środowej wypowiedzi Bargiel - Pierwsza trudność czeka już ok. 60 m poniżej szczytu. To jest znajdujący się na wysokości ok 8790 m tzw. Stopień Hillary’ego, który trzeba będzie jakoś objechać.