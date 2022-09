Andrzej Bargiel, polska śnieżna pantera, atakuje Mt Everest [wideo]

Mistrz skialpinizmu – wspinaczki zimowej, wędrówki i zjazdów na nartach – arcymistrz wypraw wysokogórskich, wchodzący na najwyższe szczyty bez dodatkowego tlenu, zdobył w ten sposób jako pierwszy człowiek w historii K2 i Broad Peak, Andrzej Bargiel, polska śnieżna pantera, atakuje najwyższą górę świata Mount Everest – informuje portal TVP.info

Andrzej Bargiel planuje także zjazd z wierzchołka Mount Everstu na nartach. Obecnie Bargiel jest wraz z ekipą po wejściu aklimatyzacyjnym, czeka na okno pogodowe i przygotowuje się do ataku. W ubiegły poniedziałek wraz z Januszem Gołębiem dotarli na noc do obozu drugiego, w kolejnych dniach do trzeciego i czwartego już na wysokości 8000 m. Stamtąd Bargiel zjechał na nartach do obozu drugiego - czytamy na portalu Sport.pl. Niestety pogoda zmieniła się i obecnie polski himalaista czeka na okno pogodowe, aby zaatakować szczyt ponownie.

Andrzej Bargiel przed atakiem na Mount Everest / autor: tvp.info

Najprawdopodobniej stanie się to na początku października.

Cieszę się, że zakończyła się aklimatyzacja, bo to był kawał pracy. Raz z obozu pierwszego schodziliśmy 11 godzin. Jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci i mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Na pewno jest to trudne wyzwanie, bo to jest 9 tysięcy metrów. […] Cieszę się, jest cisza, spokój i mamy to miejsce do działania. Pojawiła się jedna osoba z Czech, ale na razie nie wychodzi z bazy – mówi Bargiel na portalu Sport.pl. Idziemy dzisiaj do obozu drugiego, mam nadzieję, że jutro do czwartego i pojutrze na szczyt, więc trzymajcie bardzo mocno kciuki - mówił wczoraj, 28 września Andrzej Bargiel.

