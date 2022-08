Top 7 pomysłów na schronienie przed upałami

Domy w jaskini, grocie, w koronie drzew czy też igloo to nie tylko nietuzinkowe obiekty noclegowe, ale i miejsca, w których możemy schronić się przed upałami. To idealny pomysł na gorący weekend albo i nawet na zamieszkanie

Tegoroczne fale upałów powodują, że coraz częściej szukamy schronienia przed gorącem. Może to być fragment cienia, baseny, piwnice czy zacisze domowe z klimatyzacją. Co jednak zrobić, gdy wybieramy się na wypoczynek, a prognoza przewiduje skwar? Jak się okazuje na rynku nieruchomości i turystycznym znajdziemy możliwości schronienia się przed upałami. Niektóre można nie tylko wynająć na nocleg, ale i stać się ich właścicielem. HRE Investments w tym gorącym tygodniu prezentuje zestawienie oryginalnych miejsc, w których odpoczniemy od ciepłego powietrza.

Nocleg w grocie

Pierwszą propozycją dającą nam schronienie przed upałami jest nocleg w grocie. Jest ona zlokalizowana około 200 km na południowy zachód od Paryża w malowniczej miejscowości Noyers-sur-Cher.

Grota, w której można nocować osadzona jest w bloku wapiennym i zapewnia doskonałą, naturalną ochronę przed gorącem. Obiekt składa się z dużej, otwartej na salon kuchni, sypialni z podwójnym łóżkiem oraz łazienki. Łącznie mogą tu nocować 4 osoby. Do dyspozycji gości hotelowych pozostaje również mały, kameralny ogródek przed jaskinią. Na jego terenie znajdziemy stolik oraz miejsce na oddawanie się przyjemności grillowania.

Chcąc schronić się przed upałem w tej francuskiej jaskini na weekend trzeba się liczyć z wydatkiem około 1,3 tys. złotych za dwie osoby. Poza ceną dwóch noclegów w łączną kwotę wliczone są również opłaty za sprzątanie, serwisowe jak i podatki hotelowe.

autor: www.airbnb.pl

A może kupić jaskinię?

Gdyby komuś nie wystarczał jednak weekend w jaskini to rynek nieruchomości proponuje możliwość kupna takiego obiektu. Jak się ponadto okazuje przed upałami można się schronić nawet w Grecji. Dom w jaskini na sprzedaż znajdziemy na znanej i popularnej wyspie Santoryn, a dokładnie w jej najbardziej na północ wysuniętej miejscowości Oia. Nieruchomość jest również świetną okazją inwestycyjną.

Całkowita powierzchnia tego domu w jaskini to 80 metrów kw., na którą składają się 2 sypialnie, salon oraz 2 łazienki. Dodatkowo przed domem znajduje się dziedziniec o powierzchni 30 metrów kw., z którego już w chłodniejszej porze dnia oglądać można malownicze zachody słońca nad Morzem Egejskim.

Cena ofertowa domu wynosi 890 tys. euro, czyli ponad 4,2 mln złotych. Jest to bardzo okazyjna oferta bowiem jak wskazują autorzy ogłoszenia, ceny nieruchomości w tej lokalizacji wahają się od 1 mln do 1,25 mln euro.

autor: www.greekexclusiveproperties.com

W koronie drzew

Jeśli nie przekonuje nas schronienie przed upałami w jaskini to można skorzystać z cienia i mikroklimatu lasu. Również we Francji, ale tym razem na jej wschodzie tuż przy granicy ze Szwajcarią znajdziemy obiekt hotelowy oferujący noclegi w koronie drzew.

Na gości czeka możliwość spędzenia czasu w lesie w domu na drzewie ze specjalną drewnianą kulą, w której znajduje się sypialnia. Dostać się można do niej wiszącym mostem z drewna. W głównym domu mieści się natomiast salon z kuchnią, taras idealny na śniadania w koronie drzew oraz łazienka. Dodatkowo można również się zrelaksować odbywając kąpiel w bąbelkach w specjalnej bali.

Nocleg w cieniu drzew kosztuje ponad 1,4 tys. za noc. Tak więc chcąc spędzić tam weekend trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu około 2,8 tys. złotych. Dodatkowo trzeba doliczyć opłatę serwisową oraz podatki hotelowe. Cały weekend w koronie drzew to zatem koszt ponad 3,3 tys. złotych.

autor: www.airbnb.pl

Nocleg na klifie

Przed upałami można się również schronić w cieniu ściany skalnej. Jest to również najdroższa propozycja w naszym zestawieniu. Cena za nocleg wynosi tutaj bowiem ponad 3,8 tys. złotych. Po wliczeniu wszystkich dodatkowych opłat weekend pod skałą będzie nas kosztować ponad 16,6 tys. złotych.

Obiekt zlokalizowany jest w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky dokładnie w wąwozie Red River. Ten cenny obiekt geologiczny leży na terenie chronionego obszaru leśnego i jest częścią systemu kanionów z piaskowcowymi klifami.

Schronienie przed upałami (chociaż częściowe) zapewnia tutaj wystająca półka skalna bezpośrednio nad domem. Miejsce noclegowe może pomieścić maksymalnie 4 gości, a do ich dyspozycji pozostaje sypialnia z dwoma łóżkami, łazienka oraz kuchnia znajdująca się w drugim, niżej zawieszonym domu. Do obu tych obiektów dostać się można spiralnymi, metalowymi schodami umieszczonymi tuż przy ścianie skalnej.

autor: www.airbnb.pl

Ziemny apartament

Kolejnym pomysłem na schronienie przed upałami może być ziemianka, czyli pomieszczenie wykopane w ziemi. Jak się okazuje taką możliwość znajdziemy chociażby w Słowenii, a dokładnie w jej północno wschodniej części.

Obiekt może być schronieniem nie tylko przed upałami, ale i ucieczką przed miejskim zgiełkiem. Ziemny apartament zlokalizowany jest bowiem w małej miejscowości liczącej zaledwie 270 mieszkańców. Charakteru temu miejscu nadaje również fakt, że domy w całości zbudowane są z naturalnych materiałów tj. glina i drewno. Sama ziemianka jest wyposażona w 1 podwójne łóżko. Jest to więc idealna propozycja na romantyczny wyjazd we dwoje.

W najbliższym otoczeniu obiektu znajduje się ponadto ekologiczna plantacja jabłek i jagód oraz 4 kompleksy termalne. Chcąc skorzystać z możliwości spania w ziemiance trzeba przygotować kwotę ponad 800 zł. Jest to już cena obejmująca dwa noclegi oraz opłatę serwisową.

autor: www.airbnb.pl

Lodowy apartament

Gdyby jednak kogoś nie przekonały powyższe możliwości schronienia przed upałami to mamy propozycje, które mogą jeszcze bardziej zapewnić odpoczynek od gorąca. Nie ma bowiem chyba lepszego azylu od ciepłego powietrza jak wycieczka na północ i w dodatku zamieszkanie w igloo.

Taką możliwość znajdziemy przykładowo w północnej części Finlandii - w Laponii. Na gości czeka tutaj kopuła lodowa, która pomieścić może 6 osób. Wnętrze igloo jest dosyć skromnie urządzone. Znajdziemy tam bowiem jedynie łóżko i pojedyncze dekoracje nawiązujące do lokalnego środowiska – na przykład poroża reniferów. W otoczeniu obiektu znajduje się park narodowy obejmujący góry, stare lasy oraz torfowiska, a miłośników przyrody ucieszy także możliwość podziwiania zorzy polarnej.

Osobom wybierającym się na odpoczynek do tego miejsca gospodarze polecają zabrać ciepłe śpiwory jak i zapas jedzenia ze względu na to, że najbliższe sklepy i restauracje są oddalone o 10 km. Jest to więc prawdziwa lodowa pustynia. Dwa noclegi w igloo kosztują łącznie ponad 1,3 tys. złotych.

autor: www.airbnb.pl

Z widokiem na fiordy

Pozostając na półwyspie Skandynawskim, ale tym razem w Norwegii znajdziemy propozycję dla osób, które nie chcą spędzić noclegu w otoczeniu lodowych ścian. Obiekt zapewnia jednak schronienie przed upałami oraz niesamowite widoki. Położony jest bowiem na szczycie wzniesienia tuż nad jednym z norweskich fiordów. Nocleg w tym miejscu kosztuje niemal 2 tys. złotych. Tak więc za cały weekend trzeba będzie zapłacić prawie 4 tys. złotych.