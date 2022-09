Dieta długowieczności. Witamy w Japonii

Japończycy żyją najdłużej, a swoją długowieczność zawdzięczają w szczególności specjalnej diecie oraz prawidłowemu stylowi życia. Najbardziej widoczne jest to na japońskiej wyspie Okinawa, gdzie można spotkać osoby żyjące ponad 100 lat. Jaki zatem jest ich sekret?

Struktura demograficzna i filozofia

Wśród mieszkańców Okinawy niczym wyjątkowym są osoby dożywające 100 lat, a nawet więcej. Bardzo rzadko występują tam choroby cywilizacyjne, takie jak udary, zawały serca, nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca oraz nowotwory. Ludzie zamieszkujący Okinawę prowadzą niezwykle odmienny styl życia. Odznacza się to w ich sposobie myślenia, pracy oraz filozofii. Żyją oni w zgodzie ze sobą oraz innymi. Otaczają się bliskimi i nieustannie sobie pomagają. Są dla siebie życzliwi oraz uczynni. Za każdym razem z szacunkiem witają się i żegnają. Starają zajmować się pracą na rzecz społeczności, aż do momentu, w którym organizm im na to pozwala. Dlatego też wszelkie obowiązki wykonują z pasją oraz zaangażowaniem. Wszystkie te zasady, które wyznają znajdują się w „Zasadach Żywienia dla osób starszych”. Są jedną ze składowych piramidy żywienia i aktywności fizycznej dla osób starszych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Co jadają?

Swój jadłospis opierają głównie na zasadach diety śródziemnomorskiej oraz DASH. Pomimo prowadzenia diety niskokalorycznej, około 1800 kcal (która sprzyja długowieczności), dostarczają sobie wszelkich potrzebnych im składników odżywczych, w szczególności flawonoidów oraz antyoksydantów. Spożywają dużą ilość warzyw oraz owoców – źródła wszelkich minerałów oraz fitozwiązków. W celu zapewnienia sobie różnorodności, spożywają różnokolorowe warzywa i owoce. Dietę uzupełniają również nasionami roślin strączkowych. Wybierają pełnoziarniste pieczywo, chociaż nie jest ono podstawą ich diety. Każdego dnia występuje u nich porcja ryżu, wymieniana czasami na makron udon, lub soba. Ograniczają spożycie mięsa oraz ich przetworów (porcja mięsa 1-2 tygodniowo). Nie znają oni wysokoprzetworzonej żywności bogatej w rafinowane tłuszcze oraz cukier. Nie dosalają specjalnie potraw, a raczej stawiają na aromatyczne zioła i przyprawy. Nabiał jedzą rzadko, a jak już to wybierają ten niskotłuszczowy, nie pełnotłusty. Codziennie piją herbatę. Szczególnie popularna jest ta o nazwie sanpin, będąca mieszanką herbaty zielonej z dodatkiem jaśminu.

Dieta ludności z Okinawy obfituje w witaminy, błonnik oraz różnorodne składniki mineralne. Dostarczają sobie kwasów tłuszczowych omega-3, tak bardzo potrzebnych zwłaszcza w starszym wieku. Unikają natomiast żywności wysokoprzetworzonej, która z pewnością nie przysłuży się dożycia jak największej ilości lat. Odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz niezwykle mocne więzy rodzinne i społeczne sprawiają, że jest to jedna z niewielu grup na świecie, cechująca się tak dużym odsetkiem osób dożywających 100 lat.

Filip Siódmiak

