Ponad 900 zgłoszeń na Forum Samorządowe w Zakopanem

We wtorek 25 listopada w Zakopanem rozpocznie się Forum Samorządowe – dwudniowe spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli biznesu, kultury i mediów. Będzie to jedno z największych wydarzeń samorządowych tej jesieni w Polsce.

Forum stanowi wiodącą platformę dialogu o najważniejszych wyzwaniach stojących przed władzami wszystkich samorządów: wspieraniu zrównoważonego rozwoju, gospodarce, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i wzmacnianiu odporności na sytuacje kryzysowe.

Wspólnie budować nowe rozwiązania

– Wspieramy wydarzenia, które łączą ludzi i idee, pozwalając wspólnie budować nowe rozwiązania wzmacniające region. Chcemy rozmawiać o tym co ważne, z przedstawicielami samorządu na każdym szczeblu, bo wspólnie tworzymy jeden zespół, dbający o mieszkańców. Naszym celem jest zapewnienie Małopolanom jak najlepszych warunków do życia i pracy. Stawiamy na dialog dla dobrej współpracy. Bo to jest solidny fundament dla dalszego dynamicznego rozwoju Małopolski – powiedział Łukasz Smółka Marszałek Województwa Małopolskiego, podczas briefingu zapowiadającego konferencję w Zakopanem.

Zdaniem marszałka Łukasza Smółki samorządy przeszły w ostatnich trzydziestu latach ogromną przemianę, która dziś stawia przed przedstawicielami gmin, powiatów i województw zupełnie nowe wyzwania. Dotyczą one zarówno kluczowych kwestii, takich jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców, jak i tematów wymagających szerokiej wymiany doświadczeń – m.in. zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa czy wsparcia seniorów, aby jak najdłużej pozostawali aktywni fizycznie. Istotnym zagadnieniem pozostaje również finansowanie transportu publicznego na poziomie regionalnym, co – jak podkreśla – wymaga otwartej dyskusji i przygotowania się na nadchodzące wyzwania. Forum będzie ponadto doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału i walorów naszego regionu szerszemu gronu odbiorców – powiedział marszałek Łukasz Smółka.

Samorząd wobec nowych wyzwań

– Głównym przesłaniem tegorocznego Forum Samorządowego w Zakopanem jest rozmowa o tym, jak samorząd ma sobie poradzić wobec nowych wyzwań, zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę finansową, jak i o realizację zadań ustawowych, które są mu przypisane – powiedział Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podczas briefingu zapowiadającego konferencję w Zakopanem.

- Gospodarka finansowa, zadania przypisane samorządom, realizacja ustawy o obronie cywilnej, lokalne inwestycje symbolami rozwoju gospodarczego to najważniejsze tematy Forum Samorządowego. Dotychczas swój udział potwierdziło 900 osób. Planujemy 80 debat i 30 rozmów indywidualnych – powiedział Zygmunt Berdychowski. Podkreśla przy tym, że samorządy są dla państwa priorytetowym partnerem w rozwiązywaniu wielu spraw społecznych i gospodarczych. Dlatego tak ważny jest dialog z przedstawicielami administracji państwowej, a Forum Samorządowe w Zakopanem będzie do tego doskonałą okazją.

Po raz pierwszy w Zakopanem

-Zakopane jest perełką turystyczną naszego kraju. Dlatego cieszę się, że samorządowcy i goście z zagranicy przyjadą do nas. Będą rozmawiać o sprawach ważnych dla małych miast i gmin turystycznych. Czołowi politycy zobaczą co się dzieje w terenie. Chcemy by nasze postulaty, wyzwania i głos były słyszane w Warszawie. Pokazanie naszej kultury i tradycji jest dodatkowym atutem, bo Zakopane jest popularną miejscowością - powiedział Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Jego zdaniem gminy turystyczne w Polsce południowej mają swoje problemy i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć. Łukasz Filipowicz wymienia tu choćby opłatę turystyczną czy wynajem krótkoterminowy. – _Są z tymi kwestiami problemy i wciąż to nie zostało rozwiązane. Dlatego należy o tym mówić m.in. na takich forach jak to w Zakopanem – powiedział burmistrz.

Od bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po transformację energetyczną

W programie Forum znalazło się ponad 100 paneli dyskusyjnych, warsztatów, prezentacji i wydarzeń specjalnych, a także sesje plenarne poświęcone aktualnym problemom i trendom w zarządzaniu publicznym. Zaplanowane ścieżki programowe dyskusji to: bezpieczeństwo, finanse, inwestycje i rozwój, kultura, sport i turystyka, klimat i środowisko oraz zdrowie i społeczeństwo. Organizatorem Forum Samorządowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Partnerem Głównym Forum Samorządowego w Zakopanem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl

