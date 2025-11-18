Globalna awaria. Kłopoty z dostępem do stron www

Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare spowodowała we wtorek problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. X, Instagram i OpenAI - wynika z danych strony Downdetector. Użytkownicy zgłaszali także problemy z innymi stronami internetowymi. Firma przekazała, że usterka została już usunięta.

„Cloudflare jest świadome (problemów) i analizuje usterkę, która spowodowała problemy technbiczne u wielu klientów” - przekazała firma w komunikacie.

Około miesiąca temu doszło do awarii usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS), która także spowodowała problemy u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat.

Cloudflare to firma, która odpowiada m.in. za połączenie domeny strony z serwerem i oferuje różnego rodzaju usługi chmurowe. Zapewnia także ochronę stronom przed atakami spamem i DDoS (Distributed Denial of Service). Jest jedną z największych tego typu firm na świecie.

