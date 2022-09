Soboń: Będzie kilka technicznych zmian w akcyzie

Będzie kilka technicznych zmian w akcyzie wynikających z oczekiwań przedsiębiorców – zapowiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. - Nie testujemy kwestii rentowności w warunkach rynkowych turbulencji – dodał. Zapewnił też, że w Estońskim CIT nie będzie żadnych zmian

Podczas XXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu i panelu „Czas na inwestycje? Wpływ ulg i preferencji podatkowych na rozwój” podkreślano, że ostatnimi czasy zmian w podatkach było bardzo dużo. Wiceminister Ministerstwa Finansów odniósł się również do tego. Jak również wskazał, rząd PiS wprowadził wiele zmian zwiększających innowacyjność, wychodzenie za granice z polskimi produktami, ale poprawia .

Dziś kilka rozwiązań trzeba poprawić, inne wycofać, bo nie są dobre w warunkach zmiennych w gospodarce. (…) Jest pewien niedosyt zmian w podatkach dochodowych, ale podatek PIT to już zamknięta kwestia. W tej chwili procedujemy zmiany w CIT, które są odpowiedzią na oczekiwania inwestorów. (…) Ale dziś kilka rozwiązań trzeba poprawić, inne wycofać, bo nie są dobre w warunkach zmiennych w gospodarce. Będzie kilka technicznych zmian w akcyzie wynikających z oczekiwań przedsiębiorców Nie testujemy kwestii rentowności w warunkach rynkowych turbulencji – zapewnił minister Soboń.

Dla dużych zagranicznych firm działających w Polsce ta informacja ma znaczenie, ponieważ trzy-czwarte wpływów z CIT to wpływy od tych firm największych. Choć jesteśmy atrakcyjnym miejscem, cały czas rywalizujemy z Rumunami, Czechami, ale też i z Niemcami i innymi państwami Europy Zachodniej. Jak wskazali uczestnicy panelu, Polska jest atrakcyjna, ale wcale nie tak bardzo jak nam się może wydawać.

Jak podkreślił prowadzący debatę Szymon Parulski, w zakresie wsparcia i zachęt Amerykanie oceniają, że jest równie dobrze jak w regionie, więc na tym Polu rozwiązania w Polsce nie są szczególne, ani wysokie, natomiast wyróżnia nas wykwalifikowana, a nadal tania siła robocza. Jak wskazał, był to powód decyzji np. British American Tobacco o wyborze Polski jako miejsca swojej inwestycji. Potwierdził to przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jedna dobra inwestycja przyciąga kolejną dobrą inwestycję – powiedział Grzegorz Piechowiak sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych - To nie tylko konkurs piękności dot. Europy, ale inwestorzy porównują też warunki np. w Azji – zauważył Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH. Zawsze można mówić, że państwo może więcej dawać… Teraz inwestorzy bardzo „cisną” w branży mikroprocesorów. Ale jeśli coś jest strategicznie ważne dla całej UE, ta pomoc może być większa. USA zaakceptowały niedawno „Chip Act”, który dopuszcza aż do 30 proc. wsparcia dla inwestycji z branży mikroprocesorów. To element na który również my czekamy, bo może dodatkowo przekonać inwestorów do nie stawiania kolejnej fabryki w Malezji, ale np. w Polsce – powiedział.

Jak powiedział, był taki czas, po wybuchu wojny z Rosją na Ukrainie, że część inwestorów obawiała się inwestować w Polsce, ale już tak nie jest.

Tłumaczymy, że tu nie ma żadnego ryzyka inwestycyjnego, że to ryzyko jeśli jest to ogólnoświatowe, bo jeśli tu by było niebezpiecznie, to by znaczyło, że wybuchła kolejna wojna światowa – dodał Słomkowski..

Jednak inwestorzy wskazują na długie procesy formalne, w tym problemy z uzyskaniem warunków środowiskowych. Jednak tu największy problem wynika z szaleństwa legislacyjnego w Brukseli, za które w głównej mierze odpowiadają niemieccy „Zieloni”.

Mam nadzieję, że w tym roku będzie plan energetyczny. Zgodzić się mogę z tym, że przewlekłość postępowań istnieje, ale w zakresie ochrony środowiska trzeba mieć świadomość, że decyzje podejmują Zieloni w Niemczech i produkują wariackie prawo. Absurdy. S11 po raz kolejny nie może powstać, ponieważ każą nam tym razem liczyć nietoperze. Dlatego leży cała budowa w regionie Piły – skomentował Grzegorz Piechowiak z MRiT. - Mediuję dziś między LG a PGNiG, ponieważ te procesy decyzyjne trwają latami. Ale kwestia polskich MSP we wszystkich decyzjach 60 proc. To MSP i my wytrącamy ten argument naszych oponentów, że strefy inwestycyjne są tylko dla dużych. Nic bardziej mylnego. Owszem, początek to były duże firmy, ale teraz całe otoczenie to mikro, małe i średnie firmy.

Przedsiębiorcy chcą uproszczenia procesów ale jednocześnie chcą szerokich uzasadnień decyzji. Niestety, ale sam przedsiębiorca oczekuje, żebyśmy szybko ale dogłębnie analizowali jego wniosek. Oczekiwania samych przedsiębiorców się rozmijają. Albo jest szybko, albo jest dobrze – ocenił Łukasz Gałczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. - Mamy diagram Granta pokazujący różne rzeczy, mamy to zdiagnozowane, ale na końcu każdy chce być zabezpieczony. Musimy znaleźć złoty środek, choć przyznaję, że do tego środka nam jeszcze dużo brakuje – dodał.

mw

