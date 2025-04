Na majówkę Polak jedzie w góry

43 proc. Polaków zamierza wyjechać w tym roku na majówkę - wynika z opublikowanego w piątek badania Polskiej Organizacji Turystycznej. W tej grupie 21 proc. ankietowanych planuje wypoczynek w kraju, 7 proc. za zagranicą, a pozostali nie podjęli jeszcze w tej sprawie decyzji.

Tegoroczne badanie wykazało, że głównym celem osób planujących wyjazdy krajowe jest wypoczynek i relaks (54 proc. wskazań), następnie zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (20 proc.) a także odwiedziny u krewnych oraz znajomych (12 proc.).

Najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce są góry (31 proc.), nad morze wybiera się 21 proc., natomiast wyjazd do miast zaplanowało 15 proc. respondentów. Z danych POT wynika, że wyjeżdżający najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (17 proc.), małopolskiego (16 proc.), a także warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 7 proc. wskazań).

Gdzie zanocujemy, ile wydamy

Zgodnie z wynikami ankiety o 12 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną majówką wzrósł odsetek Polaków, którzy zamierzają skorzystać z płatnej bazy noclegowej w kraju (71 proc.) Z kolei u rodziny, znajomych lub we własnym domu wakacyjnym, czy na działce zatrzyma się 25 proc. ankietowanych. Najwięcej, bo 48 proc. badanych planuje spędzić poza domem do 3 noclegów, natomiast dłuższe pobyty, np. od 4 do 7 noclegów zadeklarowało 27 proc. respondentów.

21 proc. badanych zamierza przeznaczyć na majówkowy wyjazd od 501 do 1000 zł na osobę, 17 proc. od 1,5 tys. do 2 tys., a mniej niż 500 zł na osobę planuje wydać 13 proc. ankietowanych. Znacznie większe kwoty deklarują osoby, które wyjeżdżają za granicę. Co piąty ankietowany (21 proc.) szacuje, że całkowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie 2-3 tys. zł, a pomiędzy 3-4 tys. zł i więcej zamierza wydać 17 proc. respondentów.

Z informacji POT wynika, że weekend majowy za granicą to dla Polaków przede wszystkim wyjazd nad ciepłe morze (38 proc. wskazań), 28 proc. chce spędzić majówkę w miastach, a w górach - 16 proc. Jako główny cel podróży respondenci z tej grupy wskazują przede wszystkim zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (39 proc.) oraz wypoczynek i relaks (38 proc.). Co dziesiąty respondent w tej grupie jako cel swojego wyjazdu wskazał odwiedziny u krewnych i znajomych.

Zgodnie z raportem POT wypoczynek zagraniczny podczas majówki przeciętnie będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce. 35 proc. respondentów zamierza spędzić na wyjeździe od 4 do 7 noclegów, a 22 proc. zadeklarowało 1-3 noclegi. Równocześnie niemal co piąty ankietowany w tej grupie oświadczył, że za granicę wyjedzie na więcej niż 14 noclegów.

Ankieta przeprowadzona na zlecenie POT wykazała, że skłonność do wyjazdów na majówkę rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród deklarujących taki wyjazd w tym roku 55 proc. miało ukończone wyższe studia, natomiast z wykształceniem podstawowym było 31 proc. Częściej też planują taki wyjazd (zwłaszcza krajowy) mieszkańcy większych miast (pow. 100 tys. mieszkańców) oraz osoby, w których gospodarstwach domowych mieszkają dzieci poniżej 18 roku życia.

Badanie zrealizowano na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS metodą CAWI. W ankiecie udział wzięło 1000 osób w wieku 18-65 lat. Badanie przeprowadzono w dniach 1-7 kwietnia 2025 r.

PAP, sek

