Cła dalej w centrum uwagi

Amerykanie wysyłają coraz więcej sygnałów, że są chętni do wycofania się z wojny handlowej, którą tak ochoczo wywołali. Sęk w tym, że podobnej woli nie ma po drugiej stronie Wielkiego Muru. Lagarde wierzy w dezinflacyjność wprowadzanych ceł. GUS publikuje paczkę danych z Polski.

„Zorganizowany odwrót”

Wszystko wskazuje na to, że amerykańska administracja coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że przeszarżowała w wojnie handlowej. Z kolejnych źródeł padają deklaracje chęci deeskalacji konfliktu. Mówi się nawet o jednostronnym obniżeniu ceł, jako geście dobrej woli. Przynajmniej oficjalnie prezydent USA nie podziela takiej koncyliacyjności, ale również u niego widać wyraźną zmianę nastawienia. Problem w tym, że Chińczykom wcale niespieszno do stołu negocjacyjnego. Jeśli rozmowy mają zostać rozpoczęte, to prawdopodobnie na ich warunkach. Również spór na linii Trump-Powell wyraźnie traci impet. Prawdopodobnie za szefem Fed opowiedzieli się przedstawiciele największych amerykańskich banków na spotkaniu z Sekretarzem Skarbu Scottem Bessentem. Tym samym ryzyko przedterminowej zmiany na czele Rezerwy wyraźnie spadło.

Cłami w inflację

Po naszej stronie Atlantyku warto zwrócić uwagę na wypowiedzi szefowej EBC Christine Lagarde. Ta kolejny już raz sugeruje, że wojna handlowa z USA, pomimo krótkoterminowego szoku, w dłuższej perspektywie może działać dezinflacyjnie. Oznacza to, że Francuzka bardziej obawia się wpływu ceł na dynamikę PKB, niż trwałego przerzucenia kosztów ich wprowadzenia na konsumenta. Jest to o tyle ważne, że powinno wpływać na decyzje EBC w sprawie stóp procentowych. Europejski Bank Centralny jest w cyklu obniżek. Do tej pory ścinając koszt pieniądza już siedmiokrotnie. Jeżeli presja dezinflacyjna będzie się utrzymywać, możemy wrócić do sytuacji sprzed pandemii, gdy w Europie mieliśmy mix niskich stóp procentowych i słabego wzrostu gospodarczego.

Bezrobocie w dół

Lokalnie inwestorzy dostali paczkę danych z GUS-u. Cieszyć może przede wszystkim kolejny spadek bezrobocia. To wyniosło 5,3 proc., czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż przed miesiącem. Przekładając to na wartości bezwzględne, w marcu w Polsce było niecałe 830 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza spadek o ponad 16 tysięcy w przeciągu miesiąca. Dobre wieści płyną również z polskiego przemysłu – nowe zamówienia wzrosły o 26 proc. w skali roku. Mimo celnej zawieruchy, również eksport radzi sobie dobrze – zamówienia z zagranicy wzrosły o 13,6 proc.

Dobre dane korespondują z kondycją złotego, który dzisiaj umacnia się na szerokim rynku. Dolar w czwartek tanieje do poziomu 3,755 zł, a euro, po wczorajszym dotarciu do 4,30 zł, dziś jest tańsze o 2,5 grosza. Mniej zapłacimy także za franka, co oznacza, że trwa właśnie czwarta z rzędu spadkowa sesja na CHFPLN. Kurs franka wynosi obecnie 4,547 zł.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

