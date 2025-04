Tajemnicza eksplozja. Główny port Iranu spłynął krwią

Co najmniej 28 osób zginęło, a ponad 1000 zostało rannych, w tym wiele ciężko, w wyniku sobotniej eksplozji w największym irańskim porcie handlowym Szahid Radża’i w mieście Bandar-e Abbas - poinformował w niedzielę przedstawiciel irańskiego Czerwonego Półksiężyca.

Eksplozja, którą słychać było z odległości kilkudziesięciu kilometrów, miała miejsce w sobotę na nabrzeżu portu Shahid Radża’i, przez który przechodzi 85 proc. irańskich towarów.

Port znajduje się w pobliżu dużego nadmorskiego miasta Bandar-Abbas, nad Cieśniną Ormuz, przez którą z kolei przepływa jedna piąta światowej produkcji ropy naftowej.

Pierwsze chwile po eksplozji w porcie / autor: PAP/EPA/IRAN RED CERESCENT SOCIETY

Czy to była detonacja paliwa rakietowego?

W oświadczeniu przekazanym przez państwową telewizję portowa służba celna podała, że przyczyną katastrofy był prawdopodobnie pożar w obiekcie magazynowym, w którym przechowywano materiały niebezpieczne i chemiczne.

Według źródła powiązanego ze Strażnikami Rewolucji Islamskiej, cytowanego przez dziennik „New York Times” i pragnącego pozostać anonimowym ze względów bezpieczeństwa, potężny wybuch spowodował nadchloran sodu, substancja stosowana w produkcji stałego paliwa rakietowego.

Miejsce eksplozji w Bandar-Abbas nad Cieśniną Ormuz / autor: PAP/EPA/IRAN RED CERESCENT SOCIETY

Rzecznik ministerstwa obrony Iranu zapewnił w niedzielę, że w porcie nie było żadnych materiałów wojskowych. Zaprzeczył, doniesieniom medialnym, że sobotnia eksplozja mogła być związana z niewłaściwym obchodzeniem się z paliwem stałym używanym do rakiet.

We wpisach w mediach społecznościowych często pojawia się wątek, że w irańskim porcie doszło do eksplozji komponentów paliwa do napędu rakiet, pochodzenia chińskiego.

Gubernator prowincji Hormozgan, Mohamad Aszuri, oświadczył w sobotę, że władze badają kilka możliwych przyczyn katastrofy i przedstawią wyniki dochodzenia po jego zakończeniu. Jednocześnie przedstawiciel władz centralnych zaznaczył, że jest mało prawdopodobne, by wybuch był efektem sabotażu.

Zniszczenia w porcie Bandar Abbas / autor: PAP/ EPA/IRAN RED CERESCENT SOCIETY

Wkrótce po eksplozji izraelski telewizyjny kanał 12, powołując się na przedstawicieli władz, przekazał, że Izrael nie był zamieszany w eksplozję w porcie.

Do wybuchu doszło krótko po rozpoczęciu w stolicy Omanu, Maskacie, trzeciej rundy amerykańsko-irańskich negocjacji dotyczących umowy nuklearnej. Celem porozumienia ma być ograniczenie programu atomowego Teheranu w zamian za zniesienie sankcji. Chociaż obie strony pozytywnie oceniały poprzednie rokowania, relacje między USA a Iranem są wciąż napięte.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego 30 kwietnia będzie sądnym dniem dla złotego?

Litości! Kolejna plaga uderza w polskich rolników

Polska gospodarka na zakręcie. Gasną nasze atuty

»»Trzeba skończyć z rządami Ursuli von der Leyen! - kandydat na prezydenta Rumunii George Simion – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24