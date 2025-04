Dziś konwencja Karola Nawrockiego. „Potężny sygnał!”

Dziś o 12.00 w Łodzi rozpocznie się konwencja wyborcza obywatelskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego! Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Zostanie zorganizowane w Hali Expo w Łodzi – zapowiada portal wPolityce.pl

Chcę was serdecznie zaprosić do udziału w mojej konwencji wyborczej. To będzie niezwykłe wydarzenie tej kampanii, w którym możecie wziąć udział osobiście — powiedział Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, namawiając do zgłaszania się do udziału w konwencji.

To będzie potężny sygnał dla Polski! Pełna mobilizacja! Pokażmy, jak wielu nas jest — podkreślił sztab Nawrockiego w jednym z wpisów na platformie X.

»» Więcej o konwencji wyborczej Karola Nawrockiego czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Już dziś o 12.00 w Łodzi rozpocznie się konwencja Karola Nawrockiego! „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”

