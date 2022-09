Solaris: kolejny model wodorowego autobusu

Solaris zaprezentował swój drugi autobus wodorowy: Urbino 18 hydrogen. Pierwsze dostawy osiemnastometrowego przegubowca mogą nastąpić w II kwartale 2023 roku.

Urbino 18 hydrogen to już drugi autobus wodorowy w bezemisyjnym portfolio Solarisa. Podobnie jak w przypadku krótszej wersji, również w tym pojeździe głównym źródłem energii jest wodór. 18-metrowy model jest odpowiedzią producenta na coraz większe zapotrzebowanie rynku na tego typu pojazdy.

Sercem Urbino 18 hydrogen jest najnowocześniejsze dostępne na rynku ogniwo wodorowe, pełniące funkcję miniaturowej elektrowni wodorowej. W ogniwie wodór przekształcany jest w energię elektryczną, przekazywaną następnie do układu napędowego. Premierowy pojazd nie posiada klasycznej komory silnika, ponieważ został wyposażony w napęd modułowy. Zaoszczędzone w ten sposób miejsce pozwoliło na zwiększenie pojemności pasażerskiej. Dzięki eliminacji komory silnika poszerzyła się również przestrzeń na dachu pojazdu, gdzie zamontowano kompozytowe, lekkie butle z wodorem o łącznej pojemności 51,2 kg. Zastosowanie napędu modułowego ułatwi również serwisowanie pojazdu, gdyż główne elementy układu napędowego dostępne są z poziomu podłogi.

W przegubowym Solarisie energia z ogniwa wodorowego jest przekazywana bezpośrednio do układu jezdnego. Zastosowane w pojeździe baterie Solaris o pojemności około 60 kWh pełnią funkcję wspomagającą, np. podczas przyspieszania, wykorzystywane są także do rekuperacji. Proces zatankowania zbiorników do pełna zajmuje ok. 20 minut. Dzięki zastosowanej technologii wodorowej oraz zwiększonej liczbie nowych i lekkich zbiorników na wodór, premierowy pojazd doskonale sprawdzi się na długich trasach. Na jednym tankowaniu będzie mógł pokonać ok. 350 km w różnych warunkach pogodowych.

W zależności od konfiguracji, na jego pokładzie może podróżować do 140 osób. Najnowszy model może być również homologowany w klasie II, co umożliwia obsługę tras międzymiastowych.

Pierwsze dostawy osiemnastometrowego przegubowca mogą nastąpić już w drugim kwartale 2023 roku. Klienci będą mieli możliwość dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb. Autobus będzie dostępny w czterech wariantach układu drzwi.

Standardowym rozwiązaniem w nowym modelu będzie system klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania pompą ciepła, która do uzyskania odpowiedniej temperatury wykorzystuje ciepło pochodzące z otoczenia. Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy zasilana jest z układu przestrzeni pasażerskiej. W ramach dodatkowych funkcjonalności klienci będą mogli wybrać m.in. rozwiązania z zakresu ADAS, czyli automatycznych systemów wsparcia kierowcy, takich jak MirrorEye czy Mobileye Shield+.

Solaris Urbino 18 hydrogen jest drugim pojazdem wodorowym w ofercie producenta. Urbino hydrogen w wersji 12-metrowej zadebiutował w 2019 roku. Od tego momentu blisko 100 wodorowych autobusów producenta zostało dostarczonych do klientów we Włoszech, Niemczech, Holandii, Szwecji i w Polsce. Wkrótce rozpoczną się kolejne dostawy do klientów m.in. w Hiszpanii, Francji, Czechach i Słowacji.

PR/RO