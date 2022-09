Orlen dostarczy paliwo wodorowe do miejskich autobusów

PKN Orlen podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Poznaniu umowę na dostawy paliwa wodorowego, które posłuży do zasilania zeroemisyjnych autobusów miejskich, podała spółka. To największy tego typu projekt wodorowy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Koncern w najbliższych 15 latach dostarczy na potrzeby poznańskiej komunikacji miejskiej 1,8 mln kg paliwa wodorowego, które będzie produkowane we włocławskim hubie.

„Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesną technologię wodorową, która zapewni nam dynamiczny rozwój i silną pozycję w Europie, a Polsce zagwarantuje bezpieczeństwo i niezależność energetyczną w długiej perspektywie. Wodór ma duży potencjał, szczególnie w transporcie publicznym. Chcemy go w pełni wykorzystać, dlatego do 2030 roku zbudujemy sieć ponad 100 stacji wodorowych, zlokalizowanych nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji. W Krakowie uruchomiliśmy już naszą pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru, a w ciągu roku oddamy do użytku stacje w kolejnych miastach. Umowa podpisana z MPK w Poznaniu to kolejny ważny krok, który przybliża nas do osiągnięcia celu, a przy tym realnie wspiera rozwój ekologicznego, zeromisyjnego transportu publicznego w stolicy Wielkopolski, poprawiając jakość życia jej mieszkańców” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wodór dla poznańskich autobusów będzie pozyskiwany w procesie elektrolizy solanki i dostarczany z włocławskiego hubu PKN Orlen. Koncern wybuduje nową infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem, która będzie znajdować się na stacji Orlen nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt będzie dostępny publicznie, oznacza to, że we wskazanym punkcie zatankują nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

W Poznaniu wydanie pojazdów przystosowanych do zasilania paliwem wodorowym zaplanowane jest przez producenta na drugą połowę 2023 - wtedy też zostanie oddana do użytkowania stacja załadunku wodoru, podkreślono.

To kolejna inwestycja, która wpisuje się w ogłoszoną w tym roku strategię wodorową Grupy Orlen. Do 2030 roku na realizację projektów wodorowych koncern przeznaczy 7,4 mld zł, podsumowano.

Grupa Orlen rozwija swoją sieć stacji do tankowania wodoru zarówno w Polsce, jak i Europie. Koncern posiada obecnie dwie tego typu stacje w Niemczech, kolejne trzy zostaną uruchomione w tym roku w Czechach. W Polsce, poza Poznaniem, stacja wodorowa powstaje także w Katowicach. Ponadto trwają postępowania przetargowe na wybudowanie obiektów tankowania wodoru w Wałbrzychu, Pile i Włocławku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews/kp