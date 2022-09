14 emerytura: Sprawdź czy ją otrzymasz!

Kolejna grupa seniorów otrzyma dziś tzw. czternastą emeryturę. Do 1,2 mln seniorów trafi 1,5 mld zł - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu w rozmowie z PAP podkreśliła, że łączna kwota wypłaconych do tej pory świadczeń sięgnie 7,1 mld zł dla blisko 6 mln seniorów. „Czternaste świadczenia to ważne wsparcie finansowe dla tej grupy obywateli, która w sposób szczególny na takie wsparcie zasługuje. To wyraz naszego uznania i wdzięczności dla tych, którzy ciężko pracowali. To również element kompleksowej polityki senioralnej rządu Zjednoczonej Prawicy” - zaznaczyła. Łącznie z 14 emerytury skorzysta ok. 9 mln emerytów i rencistów. „Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono w tym roku około 11,4 mld zł” - dodała minister.

Przypomniała, że „zdecydowana większość seniorów otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a więc 1338,44 zł brutto”. „Czternastkę w tej kwocie otrzyma około 7,7 mln seniorów. Emeryci i renciści, którzy miesięcznie otrzymują powyżej 2,9 tys. zł brutto, świadczenie będą mieli pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę” - podsumowała minister Maląg.

PAP/ as/