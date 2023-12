Ile będzie wart cały program "Bezpieczny kredyt 2 proc."?

Cały program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł. - powiedziała w piątek minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.

Minister zaznaczyła, że dla polskich rodzin priorytetem jest posiadanie mieszkania. Dodała, że program „pierwsze mieszkanie”, który ma dwa „poważne komponenty”, czyli „Bezpieczny kredyt 2 proc.” a także „Konto mieszkaniowe”, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. „Dlatego też dzisiejsza decyzja(…), że zmieniamy limit finansowania” - przekazała.

Zaznaczyła, że do tej pory złożono ok. 90 tys. wniosków, a podpisanych umów jest ponad 40 tys. „Żeby zachować ten progres i żeby wszyscy mogli zrealizować (…) marzenie o swoim, własnym mieszkaniu, podjęliśmy decyzję, że zwiększamy budżetowanie, a więc limity w poszczególnych latach. Cały program był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł. Dzięki temu - jak mówiła - wszyscy, którzy złożą wnioski, będą mogli „zrealizować swoje marzenia o własnym mieszkaniu”.

Czytaj też: Rośnie wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce

„Budżet przyszłoroczny zostanie zwiększony o ponad 800 mln zł.” - zapowiedziała.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. „bezpieczny kredyt” z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. „Bezpieczne kredyty” mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą „bezpieczny kredyt” może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Czytaj też: ARP: Najwyższe w tym roku wydobycie i sprzedaż węgla

PAP/kp