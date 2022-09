Coraz więcej Rosjan ucieka do Norwegii

Rośnie liczba Rosjan wjeżdżających do Norwegii przez niewielkie przejście graniczne Storskog na północy kraju - poinformowała we wtorek norweska policja. Według mediów ma to związek z ogłoszoną w Rosji mobilizacją wojskową.

Przeanalizowaliśmy dane z ostatnich kilku dni i widzimy, że liczba Rosjan z wizami Schengen wzrosła, a największy przyrost odnotowaliśmy w ostatnim tygodniu - podkreślił w komunikacie Solve Solheim, szef wydziału policji ds. migracji regionu Finnmark.

W poniedziałek granicę w Storskog przekroczyły 402 osoby, z czego połowę stanowili rosyjscy mężczyźni z wizami zezwalającymi na wjazd do strefy Schengen. W niedzielę z Rosji przybyły 243 osoby.

Norweska telewizja NRK wyemitowała reportaż z miasta Kirkenes nieopodal granicy norwesko-rosyjskiej, gdzie rozmawiała z Rosjanami, którzy twierdzili, że uciekli przed ogłoszoną przez prezydenta Władimira Putina mobilizacją wojskową. Według rozmówców znacznie wzrosły ceny biletów autobusowych z Murmańska do Norwegii. Kilka dni temu koszt transportu wynosił 600 euro, teraz to już 1000 euro.

Przejście graniczne Storskog w 2015 roku przekroczyło 5,5 tys. migrantów z Syrii, Iraku oraz Afganistanu, wykorzystując do tego głównie rowery, gdyż punkt ten był zamknięty dla ruchu pieszego. W 2016 roku na tym przejściu norweskie władze zbudowały 200 metrowy płot z drutu o wysokości 3,5 metra.

PAP/RO