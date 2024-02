Żywioł porywa ludzi! Rośnie bilans ofiar śmiertelnych

Do 27 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych osunięć ziemi na południu Filipin, do których doszło we wtorek – poinformowały w piątek władze kraju.

Za zaginione uznano 89 osób. 32 osoby doniosły obrażenia – wynika z najnowszych danych władz lokalnych.

Do osunięcia się ziemi doszło we wtorek wieczorem w wiosce Masara na wyspie Mindanao na południu Filipin.

Osunięcia ziemi

Osunięcia ziemi trwają na Filipinach od kilku dni. W poniedziałek agencja ds. klęsk żywiołowych poinformowała o śmierci 13 osób w tej samej prowincji - Davao de Oro - w wyniku powodzi i osunięć. Siedem osób zginęło w sąsiednim regionie Davao del Norte.

Wydarzenia te są konsekwencją monsunu, który nawiedził południe kraju od 28 stycznia do 2 lutego.

Powodzie i osuwiska ziemi są częstym zjawiskiem na Filipinach, archipelagu liczącym ponad 7,6 tys. wysp. Co roku odnotowuje się tam około 20 burz tropikalnych.

PAP/kp

